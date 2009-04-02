Україна: Футзал

"Тайм" не мав проблем у матчі із "Єнакієвцем".

Лідер не збавляє обертів. Львівський "Тайм" більш ніж впевнено переграв донедавна третю команду в турнірній таблиці Чемпіонату України з футзалу - "Єнакієвець". Те, що з гостями "таймівці" не планують поводитися надміру ввічливо продемонстрував вже перший тайм - Овсянніком, Якунін та Легчанов по разу вразивши ворота Рябцева перетворили другу половину гри у формальність. Старання "єнакієвців" довести що вони теж чогось варті вилилися лише у гол Нестерчука за дві хвилини до завершення гри. А от пропускати довелося ще двічі від Бондаря, та раз від Легчанова – 6:1, "Тайм" із грою у запасі зберігає одночковий відрив від "Шахтаря", який у звітному турі переграв "Кардинал". Харківський "Локомотив" тим часом завдяки перемозі над "Енергією" змінив "Єнакієвець" на третьому місці.