Україна: Футзал

Все вирішиться у Донецьку.

Мінімальною перемогою господарів завершився у Львові перший матч півфінального протистояння між лідерами українського футзалу - "Таймом" і "Шахтарем". У першій половині зустрічі команди обмінялися забитими голами. На м'яч Камеко львів'яни відповіли влучним ударом Бондара.Після перерви господарі реалізували стандарт - 2-1, м'яч у активі Якуніна. Відразу 2 голи глядачі побачили на 33 хвилині. Спочатку Фумаса зрівняв рахунок, а згодом Якунін, оформивши дубль, встановив остаточний рахунок - 3-2. Конфліктом запам'яталася остання секунда гри.Судді призначили штрафний удар у ворота "Тайму", коли на табло вже світилися нулі. Львів'яни в знак протесту навіть покидали майданчик, утім згодом повернулися. Футзалісти "Шахтаря", натомість, вирішили вчинити згідно з принципами фейр-плей. Гості не завдали удару по воротах, перенісши остаточне з'ясування стосунків на 2 тижні, коли в Донецьку відбудеться матч-відповідь. Напередодні в іншому півфіналі харківські "Локомотив" і "Моноліт" переможця не виявили - 1-1.