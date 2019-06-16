Україна готова допомогти Молдові купувати газ в обхід Росії

Скористатися українською газотранспортною системою і постачати газ молдовським споживачам в обхід "Газпрому". Таку пропозицію направив "Укртрансгаз" до Молдови навесні 2019 року.

Якщо Молдова буде використовувати потужності української ГТС, це щонайменше мінімізує ризики, пов'язані з ймовірним перериванням транзиту газу з Росії. А головне – гарантує постачання газу споживачам у Молдові. Про це повідомила прес-служба "Укртрансгазу".

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Молдова і раніше планувала купувати газ в Євросоюзі, однак із реалізацією плану виникла затримка – труднощі у будівництві інтерконектора (зв'язки між газотранспортними системами) Румунія – Молдова поставили молдовську сторону у залежність від перемовин з "Газпромом".

Тим часом Україна вже понад три роки забезпечує свої потреби у газі без допомоги "Газпрому". Завдяки своїй газотранспортній системі Україна імпортує весь необхідний обсяг газу з країн Євросоюзу.

"Молдовські постачальники за допомогою української ГТС можуть скористатися аналогічним підходом, що дозволить Молдові самостійно імпортувати газ з ЄС у разі необхідності", – наголосили в "Укртрансгазі".

Ще ж і надто – "Укртрансгаз" запропонував молдовській стороні створити власний страховий запас газу і зберігати його в українських підземних сховищах.