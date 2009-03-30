Україна: Хокей

Не така страшна "Югра", як здавалося.

Київський "Сокіл" узяв реванш у поєдинку проти ханти-мансійських хокеїстів за поразку в першому матчі чвертьфінального протистояння вищої російської ліги. Розпочав розгром "Югри" Сергій Харченко. Ветеран київської команди Віталій Литвиненко довів перевагу господарів до двох шайб ще в першому періоді. А згодом своє прізвище вирішив виправдати Олександр Побєдоносцев – 3:0. Рахунок в серії зрівнявся – 1:1. Наступний поєдинок команди зіграють у четвер в Ханти-Мансійську.