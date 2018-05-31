Україна та Марокко зіграли у нічию: огляд матчу

У четвер, 31 травня, збірна України зіграла матч зі збірною Марокко. Гра відбулася у Швейцарії і носила товариський статус.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко перед матчами зі збірними Марокко та Албанії пообіцяв, що зіграють ті гравці, які перед тим мали мало ігрової практики саме в складі "синьо-жовтих". Однак у старті вийшли ті, хто вважається гравцем основи. За винятком центральних захисників. Однак там не було іншого вибору.

Україна: П'ятов, Караваєв, Кривцов, Бурда, Матвієнко, Степаненко, Зінченко, Коваленко, Ярмоленко, Коноплянка, Селезньов.

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Гра відбувалася у Швейцарії на "Стад де Женев". Попри те, що поле було нейтральне для обох команд, і стадіон не був заповнений вщент, більшу підтримку відчували саме марокканці. Вони й захопили ініціативу з початку гри. Українці більше помилялися, а гравці центру поля –Зінченко та Коваленко – не зуміли вести гру. Довелося покладатися на лідерів "синьо-жовтих" – Коноплянку та Ярмоленка.

При цьому перший небезпечний момент створили саме українці. Після навісу Коноплянки голкіпер збірної Марокко помилився на виході, невдало вибивши м'яч. Першим добивати міг Коваленко, але захисники зуміли заблокувати його удар.

Відповідь марокканців була не менш гострою. І теж через помилку воротаря. П'ятов помилився на виході й лише зумів зачепити м'яч після навісу, і Зієш пробивав по воротах збірної України. Однак П'ятов виправив свою помилку.

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Він же врятував збірну України і у середині першого тайму. Цього разу помилилися гравці захисту, які залишили без опіки у штрафному майданчику все того ж Зієша. М'яч підступно відбивався від газону, але П'ятов у стрибку відбив його у штангу.

А на 36 хвилині збірній Марокко вдалася швидка контратака. Цього разу можливість вийти на ворота П'ятова отримав Амрабат. Вчасно штрафний майданчик покинув український воротар, який у підкаті вибив м'яч з під ноги марокканця. Від останнього м'яч полетів у сторону воріт збірної України, однак не залетів за лінію воріт.

Другий тайм розпочався із замін – замість Селезньова, Ярмоленко та Коваленка вийшли Бєсєдін, Марлос та Шапаренко. Гра України в центрі поля стала більш структурованою.

Найкращий момент українці втратили на 56 хвилині. Коноплянка обікрав захисника на чужій половині поля та віддав пас на Марлоса. Останній впав у штрафному майданчику у боротьбі із суперником, однак суддя не помітив порушення в цьому моменті.

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Вже за дві хвилини після навісу Марлоса спочатку пробивав Коноплянка, і згодом і Шапаренка. Кожен раз м'яч влучав у захисників.

Після цього двічі мали можливість забивати марокканці. Після удару Зієша П'ятов лише інстинктивно відбив потужний удар. А вже у доданий арбітром час Бухаддуз замикав навіс з флангу. П'ятов запізнився із виходом, але суперник пробив вище воріт.

Варто додати, що під час гри фанат збірної Марокко вибіг на поле до гравця "Реалу" Хакімі, але його швидко вивели стюарди. А вже після фінального свистка на поле вибіг цілий натовп вболівальників марокканців, які робили селфі з гравцями своєї збірної, яка зіграє на Чемпіонаті світу з футболу у Росії.

Наступний свій матч українці проведуть у неділю, 3 червня, проти збірної Албанії.

Україна – Марокко 0:0