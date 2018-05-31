00:08
1 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
22°C 11°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
  • понеділок
    28°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, 31 травня
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, 31 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Україна та Марокко зіграли у нічию: огляд матчу

352 Читать новость на русском

У четвер, 31 травня, збірна України зіграла матч зі збірною Марокко. Гра відбулася у Швейцарії і носила товариський статус.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко перед матчами зі збірними Марокко та Албанії пообіцяв, що зіграють ті гравці, які перед тим мали мало ігрової практики саме в складі "синьо-жовтих". Однак у старті вийшли ті, хто вважається гравцем основи. За винятком центральних захисників. Однак там не було іншого вибору.

Україна: П'ятов, Караваєв, Кривцов, Бурда, Матвієнко, Степаненко, Зінченко, Коваленко, Ярмоленко, Коноплянка, Селезньов.

Читайте також: "Інтер" транслюватиме матчі Чемпіонату світу з футбол у Росії

Гра відбувалася у Швейцарії на "Стад де Женев". Попри те, що поле було нейтральне для обох команд, і стадіон не був заповнений вщент, більшу підтримку відчували саме марокканці. Вони й захопили ініціативу з початку гри. Українці більше помилялися, а гравці центру поля –Зінченко та Коваленко – не зуміли вести гру. Довелося покладатися на лідерів "синьо-жовтих" – Коноплянку та Ярмоленка.

При цьому перший небезпечний момент створили саме українці. Після навісу Коноплянки голкіпер збірної Марокко помилився на виході, невдало вибивши м'яч. Першим добивати міг Коваленко, але захисники зуміли заблокувати його удар.

Відповідь марокканців була не менш гострою. І теж через помилку воротаря. П'ятов помилився на виході й лише зумів зачепити м'яч після навісу, і Зієш пробивав по воротах збірної України. Однак П'ятов виправив свою помилку.

Читайте також: Зінедін Зідан подав у відставку з посади головного тренера "Реалу"

Він же врятував збірну України і у середині першого тайму. Цього разу помилилися гравці захисту, які залишили без опіки у штрафному майданчику все того ж Зієша. М'яч підступно відбивався від газону, але П'ятов у стрибку відбив його у штангу.

А на 36 хвилині збірній Марокко вдалася швидка контратака. Цього разу можливість вийти на ворота П'ятова отримав Амрабат. Вчасно штрафний майданчик покинув український воротар, який у підкаті вибив м'яч з під ноги марокканця. Від останнього м'яч полетів у сторону воріт збірної України, однак не залетів за лінію воріт.

Другий тайм розпочався із замін – замість Селезньова, Ярмоленко та Коваленка вийшли Бєсєдін, Марлос та Шапаренко. Гра України в центрі поля стала більш структурованою.
Найкращий момент українці втратили на 56 хвилині. Коноплянка обікрав захисника на чужій половині поля та віддав пас на Марлоса. Останній впав у штрафному майданчику у боротьбі із суперником, однак суддя не помітив порушення в цьому моменті.

Читайте також: У Брюсселі закликають не їхати на фінал Кубку світу з футболу

Вже за дві хвилини після навісу Марлоса спочатку пробивав Коноплянка, і згодом і Шапаренка. Кожен раз м'яч влучав у захисників.

Після цього двічі мали можливість забивати марокканці. Після удару Зієша П'ятов лише інстинктивно відбив потужний удар. А вже у доданий арбітром час Бухаддуз замикав навіс з флангу. П'ятов запізнився із виходом, але суперник пробив вище воріт.

Варто додати, що під час гри фанат збірної Марокко вибіг на поле до гравця "Реалу" Хакімі, але його швидко вивели стюарди. А вже після фінального свистка на поле вибіг цілий натовп вболівальників марокканців, які робили селфі з гравцями своєї збірної, яка зіграє на Чемпіонаті світу з футболу у Росії.

Наступний свій матч українці проведуть у неділю, 3 червня, проти збірної Албанії.

Україна – Марокко 0:0

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 31 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Стало відомо, які корупційні схеми використовують лікарі під час закупівлі ліків за держкошти
31 травня, 23:00 Стало відомо, які корупційні схеми використовують лікарі під час закупівлі ліків за держкошти
Олександра Устінова 164
Головні новини 31 травня: деталі
31 травня, 22:33 Головні новини 31 травня: деталі "вбивства" Бабченка, відставка Зідана та голодування Кольченка
1545
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
31 травня, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
2795
Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
31 травня, 22:01 Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
Олексій Чибісов 1279
Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
31 травня, 21:00 Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
Віталій Шабунін 244
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук