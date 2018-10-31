Україна покращила своє становище у рейтингу сприятливості умов ведення бізнесу

Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу сприятливості умов ведення бізнесу Doing Business. Таким чином, держава посіла 71 місце у цьому рейтингу.

Про це у Facebook написав Президент України Петро Порошенко.

Він уточив, що за останній рік на 41 пункт зріс показник України в номінації "міжнародна торгівля" і на 25 – у частині виконання контрактів.

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З 2014 найбільшого прогресу ми добилися в категоріях "оподаткування" з плюсом у 110 пунктів, "міжнародна торгівля" – плюс 70 сходинок, а в "захисті інвесторів" додали 56 пунктів. У легкості "отримання дозволів на будівництво" сьогодні Україна займає 30 місце у світі,

– похизувався президент.

Що таке рейтинг Doing Business? Рейтингу сприятливості умов ведення бізнесу. У його складанні оцінка країн по сприятливості умов ведення бізнесу здійснюється від 1 до 190. Високий рейтинг легкості ведення бізнесу означає, що нормативно-правові умови сприятливіші для створення і функціонування місцевої фірми. Рейтинг складається шляхом вимірювання сукупних показників по 10 темах, кожна з яких складається з декількох індикаторів, і надає рівнозначний ефект на загальний рейтинг країни. Рейтинги всіх країн визначаються станом на травень 2018 року