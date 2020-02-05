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      Україна потребує оновлення інституту профспілок

      54 Читать новость на русском
      / obozrevatel.com

      Україна критично потребує не тільки осучаснення трудового законодавства, а й перезавантаження інституту профспілок.

      У нинішньому вигляді вони не виконують свою головну функцію – не захищають права найманих працівників. Про це йдеться в статті "Обозреватель".

      За словами голови парламентського комітету з питань соціальної політики Галини Третьякової, за роки незалежності українські профспілки не мають жодних серйозних досягнень.

      "Профспілки не мали фундаментального успіху. Жодного. Приватизація пройшла без них, не приватизували вони і те саме "своє" майно, яким керували від імені держави. Вони відмовчувалися під час підписання дискримінаційних документів, скорочення трудових колективів, порушення прав громадян... Новий трудовий кодекс не продукували. Гармонізації соціального законодавства України з європейським не провели. Нового законодавства з приводу осучаснення профспілок не добилися. Як і перегляду прожиткового мінімуму і методології його розрахунку, збільшення зарплат, пенсій і їх мінімальних маркерів", – перерахувала провали профспілок Третьякова, побіжно згадавши також про відсутність зусиль по впровадженню прогресивної шкали ПДФО, ЄСВ та виведення з тіні більш ніж 600 млрд зарплат, що виплачуються сьогодні в Україні "у конвертах".

      У той же час, профспілки активно використовуються у політичних цілях.

      У перше десятиліття незалежної України вони активно впливали на виборчі процеси шляхом підтримки тих чи інших політичних сил. Безумовно ці відносини тривають і зараз,
      – упевнений громадський активіст Євген Ковальов.

      Він також зазначив, що віддане в розпорядження профспілок державне майно у більшості випадків використовується неефективно.

      "Профспілки користуються колосальними майновими комплексами спеціального призначення (санаторії тощо), розвиток яких зведено до нуля. Десятки кримінальних справ щодо передачі державного майна профспілок у власність третім приватним особам підтверджує процвітаючу корупцію в цій сфері. Одночасно рівень безробіття і нівелювання прав працівників на високому рівні. Так чим займаються профспілки? Б'ються за владу і майно чи захищають права працівників і сприяють поліпшенню умов праці? Відповідь очевидна", – резюмував Ковальов.

      При цьому, за словами Третьякової, за роки незалежності українці перерахували профспілкам близько 10 млрд доларів. Контроль за використанням цих грошей законодавством не передбачений. Як і контроль за витрачанням близько 4-5 млрд грн, які на профспілкові рахунки щороку перераховують роботодавці на проведення спортивних і культурних заходів.

      Саме небажанням профспілок втрачати свій вплив і кошти багато експертів і пояснюють їх різкий спротив оновленню трудового законодавства. Адже це потягне за собою і оновлення інституту профспілок. Такий крок вже анонсувала пані Третьякова.

      "Профспілки потрібні і будуть. Але не такі як в СРСР, а такі, як в Європі. Потрібно перезавантажити профспілковий рух, вибудувати соціальний діалог на нових засадах, де для профспілок і громадянського суспільства будуть чесні правила гри. Потрібно модернізувати профспілкову архітектуру в країні. Почнемо з нуля, перезавантажимо. Але перед цим наведемо порядок", – пообіцяла вона.

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      Теги: Новини України Ринок праці Зарплата
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