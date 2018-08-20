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Україна програє боротьбу зі сміттям: три правила, щоб врятувати ситуацію

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Американське видання Bloomberg опублікувало жахливу статистику: в Україні відправляють на звалища 95% твердих відходів, тоді як у країнах Євросоюзу – лише 45%. Українці вторсировини сортують та переробляють вкрай мало.

Сміття, яке у Європі вміють перетворити на прибутковий бізнес, для України – справжнє екологічне лихо. Адже більшість відходів потрапляють не на підприємства, де їх сортують і відправляють на переробку, а на сміттєзвалища, де забруднюють атмосферу підземні води та ґрунти.

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Сміттєсортувальне підприємство в Обухові під Києвом щомісяця обробляє 10 тисяч тонн побутових відходів. Кожен працівник заводу переробляє тонну сировини за зміну. І на перший погляд здається, що сортувати відходи просто. Насправді ж це дуже копітка робота. Адже тільки макулатури розрізняють понад 40 різновидів. На підприємстві запевняють: знайдуть голку в копиці сіна. Траплялося, до них помилково відправляли важливі документи, які знаходили з-поміж десятків тонн сировини.

Алюмінієва банка відділяється від жерстяної, металеві балончики також сортують окремо. Пластикові пляшки розкладають за кольорами,
– пояснила заступник директора ПП "Обухівміськвторресурси" Олена Шмільова.

Ретельно відібрану вторсировину продають. Папір переробляють на картон, із пластикових пляшок роблять волокно, пластик використовують для виготовлення труб, а з металу роблять дроти.


Генеральний директор ПП Обухівміськвторресурси Армен Полатьян

Відходи надходять від організацій, торгових центрів столиці та жителів Обухова, яких привчають сортувати відходи. Для цього встановлюють спеціальні контейнери. Ба, більше: мотивують людей, платять за вторсировину. Тож вигідніше не викинути сміття, а здати на переробку.

Питання у тому, яку політику проводить держава, щоб такі підприємства з'являлись. Щоб прийшов інвестор, у нього має бути розуміння рівня прибутку,
– розповів генеральний директор ПП Обухівміськвторресурси Армен Полатьян.

Досі Україна не мала стратегії поводження з відходами. Тож не дивно, що підприємств на зразок обухівського – одиниці, а міські сміттєзвалища переповнені. Адже вітчизняне законодавство не зобов'язує переробляти сміття, ця послуга у тариф для населення не закладена. Та ситуація може змінитися вже незабаром – кажуть екологи. Втім, звісно, не миттєво.


Музей непотрібних речей у Києві

Кожен пересічний громадянин може скористатися трьома коротенькими порадами: сказати "ні" зайвому, скоротити споживання не потрібних речей, сортувати і переробляти відходи.

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Сортуючи відходи, працівники профільних підприємств часто натрапляють на справжні знахідки. Їх віддають столичному музею непотрібних речей. Серед них – предмети домашнього вжитку, якими українці користувались ще 200 років тому. Є і раритетні – перший номер газети "Правда" 1912 року. Скільки таких скарбів в українському смітті – не відомо. Адже щороку сміттєві полігони поповнюються на 15-17 мільйонів тонн відходів.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Екологія Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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