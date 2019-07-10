Україна реформуватиме екологічне законодавство за європейськими нормами, – ЗМІ

Така ініціатива підтримується і самими промисловцями, які вважають, що новітні екологічні технології необхідні.

Україна буде впроваджувати європейський досвід зменшення промислового забруднення. Відповідний меморандум про співпрацю підписали Мінекології України та Міністерство навколишнього середовища Німеччини, повідомляє "5 канал".

При цьому вказується, що така ініціатива підтримується і самими промисловцями, які вважають, що новітні екологічні технології необхідні.

Про необхідність впровадження новітніх екотехнологій говорять і вітчизняні промисловці. Вони пропонують більше використовувати європейський досвід, наприклад, Чехії, де держава виділяє кошти приватному бізнесу для модернізації своїх виробництв,

– говориться в матеріалі.

У Мінекології зазначають: першочергове завдання – адаптувати в Україні найкращі доступні технології та методи керування (НДТМ), які вже довели свою ефективність на європейських виробництвах. Після цього обіцяють розробити і законодавчі стимули для впровадження їх на українських підприємствах. Наприклад – зниження екологічного податку.

"Це не тільки кращий стан навколишнього середовища для нас, але і конкурентоспроможність і модернізація підприємств – це збільшить їх переваги. Ці речі впроваджуються в ЄС, регулювання в ЄС передбачає відповідне ставлення до своїх закордонним партнерам тому підприємства, які цього не зроблять в перспективі будуть мати великі ризики з точки зору зовнішньої торгівлі", – заявив заступник міністра екології та природних ресурсів України Микола Кузьо.

Також в матеріалі вказується, що Україна отримає десять мільйонів євро на реформування екологічного законодавства в рамках проекту "Найкращі доступні технології та методи керування". Програма вже десятки років реалізується в Німеччині.