Україна стала одним з лідерів у Європі за будівництвом вітроелектростанцій

За першу половину 2019 року Україна встановила вітряні електростанції загальною потужністю 262 мегавати. Це п'ятий показник серед європейських країн.

Найбільше вітряків у Європі за цей період встановили Франція, Швеція, Німеччина, Італія та Україна, йдеться в доповіді Асоціації власників вітроелектростанцій Wind Europe.

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Франція тепер виробляє на 523 мегавати вітряної електрики більше, ніж торік, а Швеція – на 459 мегаватів. Німеччина та Італія збільшили потужності на 287 та 286 мегаватів відповідно. П'ятірку лідерів замикає Україна із показником 262 мегавати.

Загалом, у першій половині 2019 року обсяги встановлення вітряних електростанцій дещо впали. Зокрема це пов'язано зі зменшенням потужностей Німеччини, яка цьогоріч встановила найменше вітряків з 2000 року. Загальний обсяг інвестицій у галузь склав 8,8 мільярда євро.



Рейтинг країн за встановленими вітряками / Інфографіка windeurope.org

Зазначимо, що згідно з національною стратегією, до 2035 року кожен четвертий мегават в Україні має бути з відновлювальних джерел.

Як в Україні сприяють розвитку альтернативної енергетики?

З 1 липня в Україні змінилися правила ринку електроенергії. Було ліквідовано державний контроль за споживчими цінами, тобто електроенергію перетворили на товар за усіма законами вільного ринку. Тепер постачальники електрики мають напряму домовлятися з обленерго щодо цін та обсягів виробництва.

Однак, держава не припинила підтримку розвитку "зеленої енергетики". Усі виробники екологічно чистої електрики можуть постійно продавати її державній компанії "гарантований покупець". Ця компанія купляє енергію за одним з найвищих у Європі "зеленим" тарифом.



Також Верховна Рада звільнила від ПДВ імпорт обладнання на будівництво вітряних електростанцій, що робить вигідним інвестування в цю галузь.

У Держенергоефективності повідомили, що за останні 4 роки кількість домашніх сонячних електростанцій зросла в 375 разів.