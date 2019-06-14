Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль

"Зелений" тариф в Україні втричі вищий, ніж в Німеччині. Але заробляти на ньому можуть лише обрані. Журналісти програми "ЦРУ" розібралися хто допоміг Ахметову ще більше збагатитися та чим може бути небезпечна "зелена" енергія.

На перший погляд, у розвитку зеленої енергії є безліч переваг. Це не лише екологічно, але й прибутково.

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Для чималої кількості українців це стало ґрунтовною причиною, аби встановити на дахах своїх будинків сонячні панелі. Не виключенням став і Сергій Малишев, який теж захотів забезпечувати домівку енергією власного виробництва. Для цього йому довелось пройти сім кіл бюрократичного пекла. Він наголосив, що найскладніше – це отримати потужності, тобто технічні умови у "Київобленерго".

Потужність електростанції Сергія Малишева – 30 кіловатів. Чоловік радів, адже крім того, що електрика для будинку – повністю власного виробництва, та ще й зайве можна продати, і отримати додаткові 15 тисяч гривень на місяць.

Особисто я з південної сторони можу поставити не більше за 10 кіловатів, бо вентиляційний канал дає тінь в один і інший бік. Тобто я не можу навіть всю південну площу зайняти панелями. Постало питання, де мені ще ставити 20-21 кіловат. Тож прийшлось ставити на "столах" на землі,

– зауважив власник домашньої сонячної електростанції.



Сонячні панелі на даху будинку

Теоретично, всі інвестиції у цю сонячну станцію окупилися б господарю за 4-5 років. Чоловік хотів прискорити цей процес, збільшивши потужності на кілька кіловат. І якраз у той момент, як вже був готовий інвестувати у додаткові панелі, у сесійну залу парламенту на голосування винесли законопроект, який поставив на його планах жирний хрест.

Що передбачає новий закон?В Україні набрав чинності закон, який обмежує будівництво домашніх сонячних станцій. Тепер їх можна встановлювати лише на дахах капітальних будівель. Водночас депутати щедро збільшили власникам домашніх СЕС максимальну потужність з 30 до 50 мегаватів.





Зрештою сонячні панелі пана Сергія, які стоять на городі, опинилися поза законом. Хоча насправді депутати запевняли колег, що переслідували виключно шляхетні цілі та хотіли навести лад у сфері стрімко зростаючої в Україні "зеленої" енергетики, а також встановити на цьому ринку конкурентні умови.

Сам голова комітету з питань енергетики Олександр Домбровський наголосив, що ця правка була необхідна. Мовляв, нечесні бізнесмени скуповують землю і ставлять там десятки маленьких 30-кіловатних станцій, щоб не брати дозвіл на велику. Бо так начебто простіше і дешевше. Під час зйомок програми журналісти програми "ЦРУ" проїхали сотні кілометрів областями, де активно розвивається "зелена" енергетика. І бачили десятки сонячних електростанцій, але серед них натрапили лише на одну таку станцію.



Сонячні електростанції

Також, ані Міненерго, ані профільний комітет не надали доказів, що таких половина, як стверджує депутат Домбровський. Тож малі підприємці, яким "перекрили кисень", висувають свою версію заборони.

Цей законопроект з затвердженням норм, які насправді створять абсолютно спаплюжену ситуацію, де одні – великі гравці, олігархи, у тому числі українські, матимуть можливість отримувати надприбутки. А малим підприємцям і просто українцям зась, заборонено,

– заявила членкиня комітету з питань енергетики ВРУ Вікторія Войціцька.

І ще один неймовірний збіг. Саме у день ухвалення правки Антимонопольний комітет дозволив компанії ДТЕК Ріната Ахметова приватизувати ще два обленерго. Тобто майже половина ринку електрики перебуває під його контролем, а Антимонопольний комітет проблеми у цьому не вбачає.

Тож так звана правка Домбровського, то насправді справжній джекпот для одного українського олігарха. Саме Рінат Ахметов входить у трійку тих, хто найбільше заробив на "зеленому" тарифі у 2018 році. А цьогоріч стане власником найбільшої частки "зелених" джерел енергії.

Першим 200-мегаватним гігантом ДТЕК стала Ботіївська ВЕС. Її збудували на березі Азовського моря в Запорізькій області. Наразі компанія Ахметова добудовує вже другу вітрову станцію – на узбережжі Азовського моря.



Приморська ВЕС

Сьогодні Приморська вітрова електростанція налічує 25 вітряків, всього їх планують побудувати 52. А у квітні ДТЕК запустив найбільшу в Україні та Європі сонячну електростанцію. Вона займає 400 гектарів землі. Це, до речі, площа історичної частини Києва. Її масштаби дійсно вражають, уявіть там розташовані 750 тисяч сонячних панелей. А от пересічним українцям залишається лише заздрити, бо на їх власних подвір'ях жодної панелі законно не встановити.

У чому криється небезпека "зеленої" енергії

Усі великі сонячні та вітрові електростанції скупчили на Півдні. Це логічно, бо там сонячно і вітряно від морів. Однак у СБУ заявили, що це може становити небезпеку. У відомстві бачать загрозу енергосистемі України від стрімкого розвиту зеленої енергетики на Півдні. У зоні ризику – Запорізька АЕС. Вона розташована лише у кількох десятках кілометрів від найбільшої сонячної електростанції.

Енергетична система України об'єднана в одну, всі станції, які виробляють електроенергію, взаємопов'язані. А коли вони розташовані так близько, і вироблена ними електроенергія тече по одним і тим самим мережам, це відчутно вдвічі.



Енергетична система України об'єднана в одну

Так от, в СБУ вважають, що на Півдні сукупна потужність станцій вже більша, ніж здатні пропустити через себе електромережі. А умови підключення, які відповідальний в Укренерго відділ видав для найбільшої сонячної станції ДТЕКу, були видані із грубими порушеннями.

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