Знущання, побиття і тортури: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях

Тривожні згадки у ЗМІ про Бердянську виправну колонію лунають не перший рік. І через це заклад має бути під пильним оком пенітенціарної служби. Проте, там діє кругова порука і врятуватися від знущань в'язні не можуть.

В колонії дуже багато проблем. У першу чергу – це жорстокість, в'язнів перетворюють на рабів. Хоч тюрма – це виховний заклад, а не курорт і там має бути суворий режим та дисципліна. Проте, тортури – недопустимі.

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Здебільшого в колонії термін відбувають чоловіки, які скоїли злочини невеликої тяжкості. І саме у такому закладі, визнані судом злочинці, мають виправлятися. Однак, знущання, побиття і тортури – буденність в’язнів ВВК №77, що в Бердянську.



Мати засудженого Тетяна Бєляка

Про тривожні звістки звідти почали надходити і до Тетяни Бєляк. У Бердянську колонію відправили її сина Юрія.

Я, коли приїхала туди, то побачила, що вони там ходять, як раби з опущеними плечима,

– згадала мати засудженого Юрія Бєляка Тетяна.

Виправна колонія – звісно не санаторій, але тортури та знущання – навряд спрямовуватимуть в’язнів на шлях виправлення. Тетяна Бєляк після побачення з сином звернулася до правозахисників. Вони поїхали в колонію, без попередження і здобули докази.

Там починається саме жахіття для цих людей. З першого дня, як тільки вони туди попадають, з першої хвилини, їх б'ють, катують. Тим, кому не пощастило, можуть навіть згвалтувати. Такі випадки були і непоодинокі, на жаль. Потім починають у людей вимагати гроші,

– заявив адвокат, голова ГО "Майдан громадський контроль" Віктор Колбанцев.

Тортури, як пояснює правозахисник, – це такий вид бізнесу у колонії. Хочеш, аби тебе не чіпали – плати.

"Тортури і побиття одразу – як тільки привозять, заїжджає етап в колонію, і зразу їх починають вбивати. Не просто бити, а вбивати. І так протягом двох тижнів", – розповівла мама засудженого Юрія Бєляка Тетяна.

Слова жінки та правозахисника підтверджують і колишні в’язні.

Тебе кидають на матрац, заламують руки і починають їх виламувати. Інші можуть на тебе сісти і починають робити те саме з твоїми ногами для того, щоб не було синців. Для того, щоб нічого не відбити, але замучати. На хлопців, які втрачають свідомість, виливають воду. І знову повторюють. Раз за разом. Поки не зламаєшся. Перші три-чотири дні тебе будуть заганяти, залякувати – ти ще не готовий платити. Через чотири дні – ти будеш готовий на все, лише б це припинилося,

– розповів колишній в'язень Максим.

Де брати гроші, щоб тортури припинились? Вивертати кишені доводиться родичам.

Максим розповів, що внутрішні розпорядки у Бердянській колонії вибудувані роками. Новоприбулі проходять так зване "посвячення" у кілька етапів. А родичам треба тримати гроші напоготові.



Бердянська колонія

Перші 2 тижні триває так званий карантин – їх інструктують що до чого та обстежують медики. Далі розподіляють на виробництва.

Спочатку тебе б'ють і мучають поки ти не погодишся платити, щоб це все припинилося. А потім з тобою розмовляють,

– розповів колишній в'язень Максим.

"Буквально через три дні після того, як син приїхав у колонію, мені прийшлось перерахувати 12 тисяч. Був "сухий" дзвінок: "мам, мені потрібно, будь ласка". І все – кінець зв'язку. За місяць я перерахувала більше, ніж 25 тисяч", – розповіла Тетяна Бєляк.

Найгірша та найпринизливіша робота за стінами колонії – чистка бичків. За свідченнями колишнього в'язня Олександра, туди відправляли тих, хто не міг відкупитися. Так сталося у його випадку.

У карантині пропонують: якщо ти заплатиш грошей, то тебе поставлять на нормальну роботу, щоб не били. Якщо б у мене вони були, то заплатив б, щоб не страждати, щоб не втрачати здоров'я. Щогодини зважують рибу, якщо у тебе немає норми, то приходить співробітник поліції і тебе б'є. Якщо немає співробітника поліції – його заміняє, так званий "козел",

– згадав колишній засуджений, в'язень БВК №77 Олександр Преданов.

Ці свідчення колишнього в’язня – заява про злочин. За законом, в'язні повинні працювати офіційно і навіть отримувати платню на свій особистий рахунок. Звісно, на такі формальності закривали очі.

"Виходили всі офіційно, але договорів ніяких не було. Просто на кожного був написаний наряд", – сказав колишній в'язень Максим.

Виробництво бичків у Бердянській ВК набуло розголосу у 2017, коли його на відео зафіксували журналісти. Скарги в'язнів вийшли за межі колонії і прокуратура навіть провела перевірку.

Був встановлений факт використання праці – чищення бичків. За даними фактами, також були внесені документи прокурорського реагування. Сьогодні в приміщенні зроблений ремонт, використовується, як навчальний клас. Фактів про чищення бичків зараз немає,

– заявив прокурор Олександр Маленко.

Довести злочини, які відбуваються в колоніях – вкрай важко. Це окремі держави у державах. І не останню роль грає місцеве керівництво. І про це прямо говорять правозахисники. Вони допитали багатьох в’язнів та на підставі їх свідчень ініціювали кримінальне провадження. Керівництво колонії явно не стоїть осторонь, але схопити за руку дотепер нікого не вдалося

"Так звані "козли" – це помічники адміністрації, вони вимагають гроші для керівництва установи. Це вже встановлено досудовим слідством і це кажуть люди, які також працювали, допомагали здавати гроші для адміністрації", – наголосив адвокат, голова ГО "Майдан громадський контроль" Віктор Колбанцев.

Герої розслідування розповіли, що побиттям в основному займаються більш привілейовані зеки. На їх близьких оформляються банківські картки. Туди перераховують гроші родичі менш привілейованих в'язнів.

Там шалені гроші. На картках, які перевіряли тоді працівники СБУ, були мільйонні статки. Там були шалені обороти. Плюс, люди ж безкоштовно працюють, цю зарплату ж хтось отримує. Хто її отримує? Ясно, що керівництво колонії,

– запевнив адвокат, голова ГО "Майдан громадський контроль" Віктор Колбанцев.

Проблема цих порук у закритості та забюрократизованості колоній, це і породжує прибутковий нелегальний бізнес на вимаганнях всередині. Аби в'язень міг захистити свої права працівники медслужби повинні фіксувати сліди побиттів. Для цього в колонії є навіть спеціальний журнал.

Наталя – фельдшер при Бердняській колонії, одна з небагатьох, хто порушив табу на мовчанку. Зараз – вона відсторонена від роботи.



Фельдшер Наталія, яка пішла проти системи

Керівництво колонії "попросило" її піти через за принципову позицію. Більше того – ініціювало службову перевірку за нібито неналежне виконання своїх обов’язків. А все через те, що жінка наполягала на тому, аби наслідки тортур записували в цей спеціальний журнал.

Нам багато не вдається фіксувати, тому що ті люди, які мають на собі ознаки побиття, їх ретельно від нас приховують. Тобто, вони не йдуть до нас. Їм, за наказом адміністрації, заборонено приходити і розповідати про те, що з ними сталося, звідки в них синці з'явились. Навіть, якщо і розповідають нам про ці випадки, то на другий день кажуть: "Тільки так, я вам нічого не говорив і ви нічого не чули",

– зазначила фельдшер медичної частини 77 ДКВС Наталія Яголович.

Окрім медиків, що мали б фіксувати тілесні ушкодження, за дотриманням законів в колонії стежить прокуратура. Нещодавно прокурори вчергове перевіряли колонію. І вчергове – порушень не виявили.



Повідомлення про те, що 4 людини мають синці

Були виявлено чотири засуджені, які мали тілесні ушкодження і вони нібито визнали, що нанесли собі їх самі. Прокуратура провела перевірку і винесли документ реагування з цього приводу. Притягнули працівників колонії притягнули до дисциплінарної відповідальності,

– зазначив прокурор Бердянської місцевої прокуратури Микола Васильєв.

Проте колишній в'язень Максим розповів: "якщо приходить якась перевірка, то там "всі свої". Всі все бачать і знають, але нічого не відбувається. У колонії завжди перебуває прокурор".

Прокурор Микола Васильєв донедавна курував колонією №77. Правозахисники натякають, що він кум начальника установи, саме тому результати перевірок нульові.



Прокурор Микола Васильєв

Проте, кум – непрямий родич, тому довести цей факт не вдалося, як і конфлікт інтересів прокурора та начальника колонії. Та каденція Васильєва таки скінчилася після чергового скандалу навколо Бердянської ВВК.



Керівник колонії Максим Чукін

Тепер за неспокійною колонією №77 призначили наглядати прокурора Сергія Ємельяненка. І в прокуратурі звітують, що Бердянську ВВК перевіряють регулярно.

Ми ставимо питання, чи катують вас тут, чи голки вставляють, Ніхто з засуджених цього не підтвердив. Вони звертаються з заявами, щоб їх не чіпали. Вони хочуть відбувати покарання, працювати, заробити якусь копійку,

– запевнив перший заступник керівника Бердянської місцевої прокуратури Олександр Маленко.

Проте, колишні в'язні розповіли, що намагалися скаржитися, але безрезультатно.

Колонія-прокуратура-ДБР. Чому коло замкнулося?

Прокурорів теж можна зрозуміти. Якщо в'язні мовчать, то нема ані доказів, ані підстав для порушення провадження

Злочини проти в'язнів належно не фіксуються, у колонії діє кругова порука. У Бердянській колонії №77 з 2012 по 2019 рік, за цілих 7 років було зареєстровано 7 кримінальних проваджень. Тобто, 1 на рік, тоді, як правозахисники б'ють на сполох і кажуть про десятки випадків, про систему. І з тих 7 проваджень обвинувальні акти до суду не скеровувалися. А це значить, що винних так і не було покарано.

Після того, як журналісти ЦРУ зібрали свідчення і гучні звинувачення, то вирушили до колонії, щоб подивитися на власні очі, що там насправді відбувається. Оскільки на нашого листа із проханням про візит – ми отримали відмову, то пішли іншим шляхом і вирушили до Бердянська з помічниками народних депутатів.

Чи пустили журналістів у колонію – дивіться у програмі.