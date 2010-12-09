Україна таки не проігнорує церемонію вручення Нобелівської премії

За словами Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолія Гриценка, який поривався сам представляти Україну в Норвегії, запрошення на церемонію вже отримав представник українського посольства і пообіцяв бути на врученні.

Разом з тим, заступник голови Адміністрації Президента України Ганна Герман, не розуміє чому з цього питання підняли такий галас. Каже, ніхто в Україні запрошення не отримував, а послу в Осло вони надходили через раз.

”Я хотіла би вірити, що наступного року Нобелівську премію буде мати Україна - українець чи українка. Ми, до речі, сьогодні говорили про це з Борисом Олійником, ми говорили про Ліну Костенко, яка могла би бути лауреатом Нобеля”, - каже заступник голови Адміністрації Президента України Ганна Герман.

Дипломати таку нерішучість України не коментують. Мовляв, і так зрозуміло, що церемонія вручення Нобелівської премії миру - подія надважлива.

”Все, що я можу собі дозолити сказати так це те, що наш посол - посол Сполучених Штатів буде присутній. Я знаю, що Президент Барак Обама привітав лауреата премії. А з українським урядом з приводу цієї церемонії я не спілкувався, так що нічого коментувати не буду”, - каже посол США в Україні Джон Теффт.

Нагадаємо, напередодні про своє ігнорування вручення Нобелівської премії миру китайському дисидентові Лю Сяобо, який перебуває зараз у в'язниці, заявили 19 країн, серед яких Китай, Іран, Росія, Саудівська Аравія і до останнього часу була Україна.