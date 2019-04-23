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      Україна веде переговори з Єврокомісією про включення у проект "Нового шовкового шляху"

      23 Читать новость на русском
      Демонстративний потяг, що проходив Новим шовковим шляхом
      Демонстративний потяг, що проходив Новим шовковим шляхом / Фото з відкритих джерел

      Оскільки проходження транспортного коридору через Україну дозволить найбільш оперативно і вигідно доставляти вантажі – країна має усі шанси стати учасником проекту "Новий шовковий шлях".

      Міністр інфраструктури Володимир Омелян зауважив, що наразі проводяться переговори з Єврокомісією, яка розпочала дискусію про можливості розширення учасників "Нового шовкового шляху" між Китаєм і Європейським союзом, повідомило видання Data.ua

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      Зокрема міністр зазначив, що 8 квітня було проведено засідання у Брюсселі з цього приводу. У Міністерстві інфраструктури планують звертатися до Єврокомісії з проханням, щоб Україну включили до складу учасників цих переговорів.

      Омелян наголосив, що проходження транспортного коридору через Україну дозволить найбільш оперативно і вигідно доставляти вантажі.

      Ми вважаємо, що найдешевший і швидкий шлях пролягає через Україну. З контейнерними поїздами в Україні вже є позитивний досвід перевезень вантажів,
      – сказам Володимир Омелян.

      Ініціативу Нового шовкового шляху презентував у 2013 році голова КНР Сі Цзіньпін. Тоді йшлося про 26 трильйонів доларів необхідних інвестицій. Планувалося залучити інвесторів з різних країн. Однак майже у всіх випадках кредитором виступає сам Китай.

      У зв'язку з цим низка країн, в тому числі США, звинуватили Пекін у тому, що він за допомогою проекту прагне поширити свій вплив.

      На це ж скаржилися влади Таїланду, Танзанії, Шрі-Ланки та Непалу, які поспішили скасувати дорогі проекти, так як вони нічого не приносили державі – участь для місцевих підрядників було практично неможливим. Шрі-Ланка і зовсім була змушена продати управління порту Хамбантота Китаю, так як не змогла виплатити борг Пекіну.

      Що таке "Новий шовковий шлях"?Це транспортний маршрут для переміщення залізничних вантажів і пасажирів суходолом від промислових центрів Китаю до Європи. Перший потяг за маршрутом Нового шовкового шляху прибув з Китаю до Грузії 13 грудня 2015. У червні 2015 року посол КНР Чжан Сіюнь на зустрічі з міністром інфраструктури України Андрієм Пивоварським заявив, що китайські банки готові інвестувати в об'єкти інфраструктури в Україні в рамках ініціативи Новий шовковий шлях.

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      Теги: Новини України Китай Єврокомісія Володимир Омелян Міністерство інфраструктури
      Джерело: 24 Канал
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