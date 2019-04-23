Україна веде переговори з Єврокомісією про включення у проект "Нового шовкового шляху"

Оскільки проходження транспортного коридору через Україну дозволить найбільш оперативно і вигідно доставляти вантажі – країна має усі шанси стати учасником проекту "Новий шовковий шлях".

Міністр інфраструктури Володимир Омелян зауважив, що наразі проводяться переговори з Єврокомісією, яка розпочала дискусію про можливості розширення учасників "Нового шовкового шляху" між Китаєм і Європейським союзом, повідомило видання Data.ua.

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Зокрема міністр зазначив, що 8 квітня було проведено засідання у Брюсселі з цього приводу. У Міністерстві інфраструктури планують звертатися до Єврокомісії з проханням, щоб Україну включили до складу учасників цих переговорів.

Омелян наголосив, що проходження транспортного коридору через Україну дозволить найбільш оперативно і вигідно доставляти вантажі.

Ми вважаємо, що найдешевший і швидкий шлях пролягає через Україну. З контейнерними поїздами в Україні вже є позитивний досвід перевезень вантажів,

– сказам Володимир Омелян.

Ініціативу Нового шовкового шляху презентував у 2013 році голова КНР Сі Цзіньпін. Тоді йшлося про 26 трильйонів доларів необхідних інвестицій. Планувалося залучити інвесторів з різних країн. Однак майже у всіх випадках кредитором виступає сам Китай.

У зв'язку з цим низка країн, в тому числі США, звинуватили Пекін у тому, що він за допомогою проекту прагне поширити свій вплив.

На це ж скаржилися влади Таїланду, Танзанії, Шрі-Ланки та Непалу, які поспішили скасувати дорогі проекти, так як вони нічого не приносили державі – участь для місцевих підрядників було практично неможливим. Шрі-Ланка і зовсім була змушена продати управління порту Хамбантота Китаю, так як не змогла виплатити борг Пекіну.

Що таке "Новий шовковий шлях"?Це транспортний маршрут для переміщення залізничних вантажів і пасажирів суходолом від промислових центрів Китаю до Європи. Перший потяг за маршрутом Нового шовкового шляху прибув з Китаю до Грузії 13 грудня 2015. У червні 2015 року посол КНР Чжан Сіюнь на зустрічі з міністром інфраструктури України Андрієм Пивоварським заявив, що китайські банки готові інвестувати в об'єкти інфраструктури в Україні в рамках ініціативи Новий шовковий шлях.