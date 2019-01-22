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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      За 5 років втратила 20 позицій: Україна вилетіла з топ-50 інноваційних економік світу

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      У рейтингу Україна опустилась на 7 позицій
      У рейтингу Україна опустилась на 7 позицій / Фото з відкритих джерел

      Станом на початок 2019-ого Україна не втрималась у рейтингу "Топ-50 інноваційних економік світу", опустившись на 53 місце.

      Таким чином Україна всього за рік (з початку 2018-ого і донині) втратила 7 позицій у рейтингу Bloomberg Innovation Index.

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      Якщо порівняти дані з попередніми роками, то можна простежити тенденцію, як Україна поступалась теплим місцем іншим державам:

      – 2015 рік – 33 місце;
      – 2016 рік – 41 місце;
      – 2017 рік – 42 місце;
      – 2018 рік – 46 місце;
      – 2019 рік – 53 місце.

      Цьогоріч разом з нашою країною за межі топ-50 вилетіли Південна Африка та Туніс, втративши три й дев'ять позицій відповідно. 


      Рейтинг Bloomberg Innovation Index

      Очолила ж рейтинг Південна Корея. Далі розташувались Німеччина, Фінляндія, Швейцарія, Ізраїль, зміцнившись на дві, чотири, одну і п'ять позицій відповідно. 


      Рейтинг Bloomberg Innovation Index

      Економіки порівнюються за такими показниками, як витрати на дослідження і розробки, виробничі потужності, концентрація високотехнологічних публічних компаній.

      Теги: Новини України Рейтинги
      Джерело: 24 Канал
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