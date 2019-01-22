За 5 років втратила 20 позицій: Україна вилетіла з топ-50 інноваційних економік світу

Станом на початок 2019-ого Україна не втрималась у рейтингу "Топ-50 інноваційних економік світу", опустившись на 53 місце.

Таким чином Україна всього за рік (з початку 2018-ого і донині) втратила 7 позицій у рейтингу Bloomberg Innovation Index.

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Якщо порівняти дані з попередніми роками, то можна простежити тенденцію, як Україна поступалась теплим місцем іншим державам:

– 2015 рік – 33 місце;

– 2016 рік – 41 місце;

– 2017 рік – 42 місце;

– 2018 рік – 46 місце;

– 2019 рік – 53 місце.

Цьогоріч разом з нашою країною за межі топ-50 вилетіли Південна Африка та Туніс, втративши три й дев'ять позицій відповідно.



Рейтинг Bloomberg Innovation Index

Очолила ж рейтинг Південна Корея. Далі розташувались Німеччина, Фінляндія, Швейцарія, Ізраїль, зміцнившись на дві, чотири, одну і п'ять позицій відповідно.



Рейтинг Bloomberg Innovation Index

Економіки порівнюються за такими показниками, як витрати на дослідження і розробки, виробничі потужності, концентрація високотехнологічних публічних компаній.