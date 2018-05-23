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Україна ввела нову заборону на імпорт з території Росії

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Україна заборонила ввезення шиферу з Росії
Україна заборонила ввезення шиферу з Росії / Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів заборонив ввезення на митну територію України азбестоцементних гофрованих листів (шиферу) з Російської Федерації .

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 23 травня.

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Як пояснили у Кабміні, таке рішення прийняли з метою не допустити ризику збільшення імпорту шиферу з Росії через те, що в Україні покращилось його виробництво.

Наразі загальні показники обсягу внутрішнього виробництва шиферу в Україні поступово зростають, вітчизняні виробники працюють із позитивною рентабельністю і прибутковістю, виробничі потужності українських підприємств здатні повністю задовольнити потреби внутрішнього ринку України,
– йдеться в пояснювальній записці до урядового проекту постанови.

Окрім того, у список російських товарів, які заборонені до ввезення в Україну, внесли суміші нітрату амонію і карбонату кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами, з місткістю азоту не більше 28%.

Нагадаємо, раніше Державний комітет телебачення і радіомовлення заборонив ввозити на територію України дев'ять книг з Росії.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія імпорт
Джерело: 24 Канал
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