Україна зазнає шалених втрат через корупцію на митниці: ЗМІ назвали суму

Україна через корупцію на митниці втрачає більше 4 мільярдів євро щороку. Це більше однієї десятої всієї дохідної частини бюджету та в 2 рази більше від тієї суми, яку Україна в 2018 році хоче отримати від Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу та Світового банку.

Про це мовиться в розслідуванні корупції на українській митниці, проведеному німецьким виданням Süddeutsche Zeitung, повідомляє DW.

Німецьке видання також описує махінації, які застосовуються для відходу від мит, спираючись у своєму дослідженні на документи, митні і транспортні накладні. Зокрема, на товарах, які ввозяться в Україну, в процесі митної реєстрації змінюють маркування. Наприклад, парасольки перетворюються на щітки або дзеркала.

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Відтак, тільки на одній партії вантажу Українська держава втрачає тисячі євро.

Окрім того, видання зазначає, що в махінаціях на митниці беруть участь працівники поліції, прокуратури та СБУ.

"Для нелегальних угод утворюються нові фірми, які контролюють люди з оточення співробітників митниці, прокуратури і офіцерів поліції", – мовиться у матеріалі видання.

До слова, згідно з результатами проведеного PricewaterhouseCoopers (PwC) опитування, в 2018 році з випадками корупції і хабарництва зіткнулися 73% українських компаній. При цьому у світі цей показник у середньому становить 25%.