Попри особисту популярність, участь у мистецьких проєктах і попит на роботи, Гамлет називає себе вуличним художником і найбільше цінує діалог з глядачем у своїй діяльності. Його історію розповів Ukraїner.

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Що варто знати про художника

Гамлет виріс у сім'ї художника-монументаліста та журналістки. Вчився 5 років у художньому училищі, а потім вступив до Харківської державної академії дизайну й мистецтв на факультет монументального живопису.

Тоді він познайомився з Романом Мініним і дізнався від митця про стріт-арт, як світове явище. Гамлет надихнувся та вирішив розвиватися у вуличному мистецтві.



Гамлет Зіньківський малює на вулицях / Фото Михайла Чубуна

Згодом художник брав участь у Венеційській бієнале, ілюстрував книгу Сергія Жадана, але попри успіх продовжив малювати на стінах міста. Найбільше Гамлет цінує стріт-арт, який змінює середовище навколо та змушує людей замислитися.

Художник має відповідати за те, що він робить,

– переконаний Зіньківський.

За його словами, вуличний художник має оберігати місто, не займатись вандалізмом, поважати історичну забудову та свідомо обирати поверхні.



Гамлет ілюстрував книги / Фото Михайла Чубуна

Посил – можливість подумати

Основний посил своєї творчості до аудиторії Гамлет визначив як "можливість подумати". Через поєднання монохромної графіки і тексту, він ділиться власними міркуваннями, а потім зустрічає абсолютно різних людей, яким вони відгукуються.

Ти проходиш повз свою роботу, а там мати стоїть з дитинкою, що по складах читає твою фразу. І вони починають з матір'ю спілкуватися: що хотів сказати художник,

– розповів Гамлет.

Гамлет зізнався, що якби його роботи були актуальними, то всі були б про війну. Півтора року він провів у волонтерському пункті "Південний пост" на харківському вокзалі. Раз на тиждень вночі митець приходив на перевантажний пункт для солдатів, які їхали з фронту і на фронт.



Роботи Гамлета прикрашають Харків / Фото Михайла Чубуна

Художник вдячний українським воїнам

"У мене є розуміння того, що завдяки хлопцям, які у 2014 році просто з Майдану поїхали на фронт, не маючи нічого, я досі живу, працюю, розвиваю свій стріт-арт у Харкові і в інших українських містах. Я подорожую світом, продаю картини", – наголоси художник.



Роботи Зіньківського дають можливість подумати / Фото Михайла Чубуна

На думку Зіньківського, якби у Харкові з'явилось терористичне утворення, на кшталт бойовиків у Донецькій та Луганській областях, його б вже точно не було.

Я їм дуже вдячний. Це як уже частина мене – допомагати солдатам. Тому що вони дозволяють жити мені так, як я живу,

– пояснив він.

Більше про життя та мистецтво Гамлета Зіньківського: у відео Ukraїner.

Нагадаємо. Ukraїner – волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну і презентує її у світі.