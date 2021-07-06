5 червня в Києві на заправці KLO двоє молодих людей виграли у миттєвій лотереї 500 тисяч гривень. Це сталося о пів на третю ночі.

Юліан та Іван працюють кур'єрами, після нічної зміни вони заїхали на заправку, щоб поповнити запас пального у своєму авто та водночас випробувати удачу в лотереї.

В ту ніч ми з Ванею купили кілька лотерей і домовилися, що у випадку удачі розділимо приз навпіл. Нам траплялися невеликі виграші, ми вирішили їх не забирати, а купити нові лотереї. А тут дивимося – і в одній з них виявилося 500 000 гривень! Коли я побачив, скільки виграв грошей, то не повірив, що зі мною таке може статися. Це нереально! Потім я показав квиток Вані, потім касиру, і ось тоді до мене дійшло, що пощастило! Ми виграли прямо там, на заправці KLO! По-моєму, касир був теж в шоці,

– розповів Юліан.

Переможним став білет лотереї "Карти в руки" від лотерейного оператора "М.С.Л.". Виграш переможець вирішив розділити зі своїм другом Іваном. Гроші хлопці планують витратити на покупку автомобілів.

Лотереї на АЗС – це світовий тренд, який активно розвивається в Україні. Наприклад, в США саме АЗС – одне з найпопулярніших місць реалізації лотерей.