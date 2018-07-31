Українець Дерев’янченко проведе чемпіонський поєдинок за пояс IBF після відмови Головкіна

Український боксер Сергій Дерев’янченко (12-0, 10 КО) змагатиметься за пояс IBF у середній вазі проти американця Деніела Джейкобса(34-2, 29 КО).

За даними ESPN, бій відбудеться у передмісті Нью-Йорка – Юніондейлі 10 листопада. При цьому контракт на бій поки не підписано.

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Варто зазначити, що пояс IBF став вакантним після того, як Геннадій Головкін (38-0-1, 34 КО) відмовився від бою з українцем.

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