Українець Дерев’янченко проведе чемпіонський поєдинок за пояс IBF після відмови Головкіна
Український боксер Сергій Дерев’янченко (12-0, 10 КО) змагатиметься за пояс IBF у середній вазі проти американця Деніела Джейкобса(34-2, 29 КО).
За даними ESPN, бій відбудеться у передмісті Нью-Йорка – Юніондейлі 10 листопада. При цьому контракт на бій поки не підписано.
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Варто зазначити, що пояс IBF став вакантним після того, як Геннадій Головкін (38-0-1, 34 КО) відмовився від бою з українцем.
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Джерело: 24 Канал
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