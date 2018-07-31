12:10
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українець Дерев’янченко проведе чемпіонський поєдинок за пояс IBF після відмови Головкіна

116 Читать новость на русском
Сергій Дерев’янченко
Сергій Дерев’янченко

Український боксер Сергій Дерев’янченко (12-0, 10 КО) змагатиметься за пояс IBF у середній вазі проти американця Деніела Джейкобса(34-2, 29 КО).

За даними ESPN, бій відбудеться у передмісті Нью-Йорка – Юніондейлі 10 листопада. При цьому контракт на бій поки не підписано.

Читайте також: Олександр Усик може вийти на ринг з Ентоні Джошуа: відомо коли

Варто зазначити, що пояс IBF став вакантним після того, як Геннадій Головкін (38-0-1, 34 КО) відмовився від бою з українцем.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
сьогодні, 12:01 Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
Олексій Чибісов
Чому важливо перевіряти інформацію: як чутки можуть втягнути Україну у шпигунський скандал
сьогодні, 11:22 Чому важливо перевіряти інформацію: як чутки можуть втягнути Україну у шпигунський скандал
Какое "светлое будущее" поднимает на своих знаменах Путин
сьогодні, 11:00 Какое "светлое будущее" поднимает на своих знаменах Путин
Павло Казарін
Як зварити варення з мрії та зробити на цьому бізнес: інтерв'ю з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком
сьогодні, 10:00 Як зварити варення з мрії та зробити на цьому бізнес: інтерв'ю з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком
Олена Булан
Чому в дискусіях про зміну Конституції від політики треба перейти до закону
сьогодні, 08:38 Чому в дискусіях про зміну Конституції від політики треба перейти до закону
Ірина Овчар
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Монреаль Канадіенс" зазнали поразки від "Філадельфії Флайєрс"
 23 травня 2010 , 14:35
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
Нова епоха "Зорі" - новий час українського футболу
 22 вересня 2014 , 11:50
Новачок "Динамо" приємно здивувався Україною і "європейським Києвом"
 25 квітня 2016 , 13:38
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук