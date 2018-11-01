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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Українець Митрофанов битиметься перед чемпіонським боєм Усик – Белью

      33 Читать новость на русском
      Дмитро Митрофанов
      Дмитро Митрофанов / Klitschko brothers

      10 листопада у Манчестері відбудеться великий вечір боксу. Центральним поєдинком стен бій між абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу "почесного" чемпіона за версією WBC в дивізіоні Тоні Белью.

      В андеркарті шоу Matchroom Boxing перед боєм Усик – Белью виступить Дмитро Митрофанов. Його суперником стане чемпіон Нідерландів в середній вазі Джино Кантерс, повідомляє K2 Promotions. У разі перемоги Митрофанов підпише промоутерський контракт з компанією.

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      Варто зазначити, що на вечір боксу продано майже усі квитки. Manchester Arena вміщує майже 21 тисячу глядачів, і 20 тисячі квитків вже придбані. Найдешевші коштували від 40 фунтів, і купити тепер їх можна у перекупників втричі дорожче. 

      Теги: Спорт Бокс Усик – Белью
      Джерело: 24 Канал
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