Українець Митрофанов битиметься перед чемпіонським боєм Усик – Белью

10 листопада у Манчестері відбудеться великий вечір боксу. Центральним поєдинком стен бій між абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу "почесного" чемпіона за версією WBC в дивізіоні Тоні Белью.

В андеркарті шоу Matchroom Boxing перед боєм Усик – Белью виступить Дмитро Митрофанов. Його суперником стане чемпіон Нідерландів в середній вазі Джино Кантерс, повідомляє K2 Promotions. У разі перемоги Митрофанов підпише промоутерський контракт з компанією.

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Варто зазначити, що на вечір боксу продано майже усі квитки. Manchester Arena вміщує майже 21 тисячу глядачів, і 20 тисячі квитків вже придбані. Найдешевші коштували від 40 фунтів, і купити тепер їх можна у перекупників втричі дорожче.