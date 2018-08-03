Українець Романчук вперше виграв чемпіонат Європи з плавання
Український плавець Михайло Романчук впевнено виграв золото чемпіонату Європи на дистанції 400 метрів вільним стилем.
Після двох бронзових медалей чемпіонату Європи 2016 (на 800 м і 1500 м вільним стилем) Романчук вперше в кар'єрі завоював золото континентальної першості на довгій воді, пише Xsport.
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Після перших 50 метрів дистанції українець захопив лідерство і проплив 400 метрів вільним стилем за 3:45.18 (3:46.95 в кваліфікації).
Зазначимо, що на чемпіонаті Європи в Глазго Романчук ще виступить на 800 м і 1500 м вільним стилем.
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Джерело: 24 Канал
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