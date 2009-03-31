Українець став росіянином

У світовому футболі одним українцем стане менше.

Капітан “Ярославського Шинніка”, який за підсумками минулого сезону вилетів у першу Російську лігу, вирішив змінити громадянство. На новому паспорті 29-тирічний Романа, красуватиметься двоголовий орел. Отримати громадянство Російської Федерації Монарьова змусило не прагнення спробувати свої сили під крилом Хіддінка, і не образа на українських тренерів, які викликали форварда в юніорську і молодіжну команди, а в національній так ніхто його і не побачив. Справа у тому, що виступаючи в першій російській лізі клуб поки що українця має право виставляти на матч лише трьох легіонерів одночасно. В команді із “Ярославля” їх аж 7, тому і доводиться змінювати громадянства гравцям, щоб вони вважались своїми.