В Україні відбулась акція "Побачив – прибери!" до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day. До неї долучилися у Києві, Львові, Житомирі, Харкові та інших містах як небайдужі громадяни, так і представники уряду, місцевої влади та дипломатичних місій.

Загалом до міжнародної акції World Cleanup Day долучилися у 24 регіонах України. У світі вона відбувається у 180 країнах. Про це повідомляє Укрінформ.

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World Cleanup Day у Києві

У Києві акція прибирання пройшла в парку Муромець в Деснянському районі столиці. До неї доєдналися:

понад 100 громадян,

працівники МЗС, серед яких і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

працівники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів,

працівники Міністерства молоді та спорту, Міністерства соціальної політики,

Посол Естонії в Україні,

представники низки інших іноземних дипломатичних установ.



До міжнародної акції долучилися в 24 регіонах України / Фото Укрінформ

Київська міська державна адміністрація визначила ще 15 зелених зон для прибирання в різних районах міста.



КМДА визначила ще 15 зелених зон для прибирання / Фото Укрінформ

Всесвітній день прибирання у Львові

У Львові акцію з прибирання волонтери провели в районі паркової зони "Цитадель". Також активісти прибирали у:

Замарстинівському та Скнилівському парках,

у Брюховицькому лісі та Сихівському лісопарку,

розчищали територію колишнього винзаводу на "Погулянці",

провели прибирання на Лисій горі та у сквері біля цирку.

До акції долучилося чимало львів'ян, а також міський голова Андрій Садовий.



У Львові акцію з прибирання провели в районі Цитаделі / Фото ЛМР

Ініціатори акції Всеукраїнський міжнародний рух Let's do it Ukraine зазначили, що ідея Дня прибирання полягає в тому, аби показати людям, як неправильне поводження з відходами впливає на навколишнє середовище. Вони повідомили, що такі дії повинні спонукати людей до відповідальності за стан довкілля та привернути їхню увагу до питання поводження з відходами в Україні.



Ініціаторами акції є Всеукраїнський міжнародний рух Let's do it Ukraine / Фото Укрінформ

Акція відбувається за підтримки органів виконавчої влади, зокрема:

Міністерства молоді та спорту,

Міністерства освіти і науки,

Міністерства інфраструктури,

Міністерства закордонних справ,

Міністерства культури та інформаційної політики,

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,

Державного комітету телебачення та радіомовлення,

органів місцевого самоврядування,

громадських організацій, об’єднань,

соціально відповідального бізнесу та медіа.

Довідка. Перший Всесвітній день прибирання відбувся 15 вересня 2018 року. Тоді він об'єднав 18 мільйонів людей з 157 країн світу.