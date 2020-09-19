В Україні долучилися до Всесвітнього дня прибирання: фото
В Україні відбулась акція "Побачив – прибери!" до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day. До неї долучилися у Києві, Львові, Житомирі, Харкові та інших містах як небайдужі громадяни, так і представники уряду, місцевої влади та дипломатичних місій.
Загалом до міжнародної акції World Cleanup Day долучилися у 24 регіонах України. У світі вона відбувається у 180 країнах. Про це повідомляє Укрінформ.
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World Cleanup Day у Києві
У Києві акція прибирання пройшла в парку Муромець в Деснянському районі столиці. До неї доєдналися:
- понад 100 громадян,
- працівники МЗС, серед яких і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
- працівники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів,
- працівники Міністерства молоді та спорту, Міністерства соціальної політики,
- Посол Естонії в Україні,
- представники низки інших іноземних дипломатичних установ.
До міжнародної акції долучилися в 24 регіонах України / Фото Укрінформ
Київська міська державна адміністрація визначила ще 15 зелених зон для прибирання в різних районах міста.
КМДА визначила ще 15 зелених зон для прибирання / Фото Укрінформ
Всесвітній день прибирання у Львові
У Львові акцію з прибирання волонтери провели в районі паркової зони "Цитадель". Також активісти прибирали у:
- Замарстинівському та Скнилівському парках,
- у Брюховицькому лісі та Сихівському лісопарку,
- розчищали територію колишнього винзаводу на "Погулянці",
- провели прибирання на Лисій горі та у сквері біля цирку.
До акції долучилося чимало львів'ян, а також міський голова Андрій Садовий.
У Львові акцію з прибирання провели в районі Цитаделі / Фото ЛМР
Ініціатори акції Всеукраїнський міжнародний рух Let's do it Ukraine зазначили, що ідея Дня прибирання полягає в тому, аби показати людям, як неправильне поводження з відходами впливає на навколишнє середовище. Вони повідомили, що такі дії повинні спонукати людей до відповідальності за стан довкілля та привернути їхню увагу до питання поводження з відходами в Україні.
Ініціаторами акції є Всеукраїнський міжнародний рух Let's do it Ukraine / Фото Укрінформ
Акція відбувається за підтримки органів виконавчої влади, зокрема:
- Міністерства молоді та спорту,
- Міністерства освіти і науки,
- Міністерства інфраструктури,
- Міністерства закордонних справ,
- Міністерства культури та інформаційної політики,
- Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,
- Державного комітету телебачення та радіомовлення,
- органів місцевого самоврядування,
- громадських організацій, об’єднань,
- соціально відповідального бізнесу та медіа.