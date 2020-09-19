Працівники Державної екологічної інспекції України виявили гігантське незаконне сміттєзвалище у Києві. Воно розташоване Дарницькому районі столиці, просто "під носом у державних інституцій.

Голова Держекоінспекції Андрій Мальований підкреслив, що сміттєзвалище вже завдало державі збитків на 54,6 мільйона гривень. Про це Мальований повідомив у фейсбуці.

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Що відомо про незаконне сміттєзвалище

За інформацією голови Держекоінспекції, воно займає площу у майже 3 квадратних кілометри. Крім того, працівники Держекоінспекції виявили самовільне видобування надр об'ємом 5,4 тисячі кубічних метрів.

Обурює факт, що такі кричущі випадки відбуваються в столиці України, буквально "під носом" у державних інституцій. І розв'язати це питання можна було набагато раніше, перш ніж порушення досягнули таких масштабів,

– наголосив голова Держекоінспекції.

Він також звернув увагу, що відповідає за відсутність несанкціонованих сміттєзвалищ у Києві муніципальне управління.

Що пропонують у Держекоінспекції

Мальований розповів, що чинні штрафи у кілька тисяч гривень не здатні змусити дотримуватися законодавства тих, хто відповідає за ліквідацію незаконних сміттєзвалищ. Тому відомство активно працює над законопроєктами для збільшення суми штрафів.

Також Мальований закликав і самих киян боротися із засміченням територій. Для цього достатньо викидати сміття тільки в призначені для цього місця, а також приєднуватися до акцій з прибирання.