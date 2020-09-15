Окупаційна адміністрація Криму вигадала історію про заболочення територій Херсонської та Миколаївської областей. Мовляв, регіони страждають від того, що Україна перекрила Північно-Кримський канал і припинила подачу води на півострів. В управлінні водних ресурсів ці слова окупантів спростовують.

Так, фейки, які поширив російський ставленик у Криму Сергій Аксьонов, спростував заступник начальника басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра Андрій Пузанов у коментарі "Крим. Реаліям".

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Немає ніякого заболочування земель у цих областях. Ніякої зайвої води сюди не потрапляє: коли канал постачав воду до Криму, він забирав з Дніпра до 1700 мільйонів кубічних метрів води на рік. З них приблизно 500 мільйонів кубометрів йшли на потреби Херсонщини. Зараз з Дніпра забирають лише той обсяг, який потрібен землям півдня материка,

– наголосив він.

Чиновник наголосив, що у Херсонській області взагалі немає заболочених територій та повністю спростував слова Аксьонова.

За словами Пузанова, Херсонська область забирає води з Північно-Кримського каналу ті самі 450 – 550 мільйонів кубометрів, що і раніше, вони використовуються для потреб області.

Що відомо про слова фейк, який поширили окупанти: