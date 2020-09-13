У Криму люди регулярно потерпають від перебоїв у водопостачанні. Тим часом влада 7 вересня 2020 року запровадила третій етап обмежень на подачу води у Сімферополі, Бахчисарайському та Сімферопольському районах.

Люди бачать воду у своїх кранах лише з 6 до 9 ранку та з 18 до 21 вечора. Про це повідомили кореспонденти 24 каналу.

Важливо Забезпечення водою жителів окупованого Криму – обов’язок РФ, – представництво президента

Аби бодай хоч якось владнати цю проблему, окупаційна влада направила військовиків на річку Біюк-Карасу. Ті насипали на ній земляний вал і почали відкачувати воду на потреби Сімферополя. З іншого боку валу водойма пересохла і жителі Феодосії і Бахчисараю залишилися без живильної вологи.

У Сімферополі визнають, що ситуація на півострові критична. Таку посуху спостерігають вперше за останні 150 років. При цьому окупаційна влада забуває про власну відповідальність за кризу.

Коли російські війська окупували Крим, вони вже штовхнули Крим до страшного зневоднення. Бо 85% водопостачання прісної води в Крим було з Північно-Кримського каналу,

– повідомила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Зараз канал не працює. Відсутність води руйнує сільське господарство і туристичну галузь півострова. В санаторіях давно звикли до погодинної подачі води, але такий сервіс не приваблює відпочивальників. До того ж на острові завищені ціни на овочі та фрукти, якщо порівнювати з середніми російськими. А все тому, що приватні фермери, не маючи змоги без води нормально вирощувати рослини, банкрутують.

Родючі ґрунти і плантації, які оброблялися, засолюються. Ґрунти деградують. Ми бачимо, що частина населення просто не може жити на своїх традиційних місцях і починається ця водна міграція,

– зазначила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Але проблеми місцевого населення вочевидь не турбують Кремль. Рятувати анексований півострів від посухи окупаційна влада не збирається. У Москви інші плани.

"Такими поганими умовами життя вони змушують виїжджати кримських татар з території півострова. А самі туди перевозять. Є у них така програма заселення Криму відставними військовиками. Вони міняють етнічний склад населення на півострові", – додав воєнний експерт Олег Жданов.

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Мета Кремля не розвиток місцевої економіки та підтримка місцевих громад. Головне завдання, яке останні 6 років намагається реалізувати Москва, – це перетворення окупованого півострова на військовий форпост Росії. І екологічні та соціальні проблеми місцевого населення просто ігноруються.

Фактично 85% прісної води, яка була необхідна Криму для нормального життя, надходили через Північно-Кримський канал з України.

Після анексії Криму Росією Україна припинила водопостачання. Самопроголошена влада Криму заявила, що відтепер люди мають економити воду.

Влітку 2020 року окупаційна влада визнала, що буквально за місяць запаси води на території Криму скоротились на 12 мільйонів кубів.

Кримчанин і бранець Кремля Володимир Балух розповів, що до анексії кримчани берегли воду. Багато свердловин були запломбовані, щоб запаси води хтось не використав даремно. Однак у перший час після окупації Криму окупанти "спустошували підземні запаси і просто випускали воду в повітря".

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