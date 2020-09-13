Росія намагається через прямий тиск та тиск на міжнародних партнерів схилити Україну до відновлення водопостачання в окупованому Криму. Однак у представництві президента на півострові заявляють, що Україна не має вирішувати проблеми РФ.

Вода у Криму – проблема РФ

Водопостачання тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є досить дорогим заходом для РФ як держави-окупанта, зазначили у фейсбуці представництва президента у Криму.

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Тому Росія намагається і намагатиметься й надалі за допомогою прямого тиску і тиску на міжнародних партнерів схилити Україну до відновлення водопостачання У Криму,

– йдеться у повідомленні.

Проте Україна не повинна вирішувати проблеми, які постають перед державою-окупантом після 6 років тимчасової окупації нею частини суверенної території України.

Чому аргументи РФ не працюють

РФ наводить положення міжнародних договорів у галузі захисту прав людини. Однак насправді вони не стосуються права на воду, зобов’язання з водопостачання.

Окрім цього, абсолютно неприпустимою є ситуація, коли про можливе порушення права на життя та вчинення катувань говорить держава-окупант. У представництві наголошують, що саме за контролю окупантів сталися десятки вбивств, насильницьких зникнень, катувань українських та кримськотатарських активістів. Росія несе за це відповідальність.

Там також наголосили, що відповідно до міжнародного гуманітарного права, держава-окупант відповідає за все, що відбувається на тимчасово окупованій території. Зокрема, про це йдеться у Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року. Росія, а не Україна, має забезпечувати жителів окупованих земель продуктами, медичними матеріалами.

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