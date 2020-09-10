Україна відновить водопостачання до анексованого Криму, якщо Росія визнає півострів тимчасово окупованою територією. На думку національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, окупаційна влада неправильно використовує водні ресурси.

Наразі подавати воду в Крим неможливо, – Джемілєв

Наразі подавати воду до Криму неможливо, оскільки Україна не може контролювати її розподіл. Про це нардеп від "Європейської солідарності" повідомив в інтерв'ю Obozrevatel TV.

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Жили ж споконвіку до 1961 року без Північно-Кримського каналу. Просто росіянам зараз потрібно обмежити свої потреби. Насамперед прибрати свої бази, не будувати житло для нових переселенців з Росії,

– зазначив Джемілєв.

Тиск Кремля на офіційний Київ, вважає Джемілєв, не дасть жодного результату. Адже, щоб не казали росіяни, Верховна Рада України ухвалюватиме власні рішення. Аналогічна ситуація була із електроенергією.

Електроенергії для населення теж не бракувало, – нардеп

"Електроенергії для населення там ніколи не бракувало. Але вони ж діють винятково по-російськи – насамперед військові бази, адміністративні будівлі, освітлення портретів Путіна, а якщо що залишиться – дістається населенню", – пояснив нардеп.

Це цікаво! Джемілєв повідомив, що є інформація, що колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін говорив, що Росія виділяє близько 2 мільярдів доларів на підкуп різних політиків в Україні для того, щоб вони лобіювали питання відновлення поставок води в Крим.

Уряд готовий подавати воду в Крим лише після деокупації

Джемілєв зазначив, що відновити воду та електрику можливо тоді, коли буде укладено договір, що постачання відбувається на тимчасову окуповану Росією територію. Вже згодом варто говорити про ціни. Одразу після цього треба створити міжнародну платформу, на якій розглядатимуть питання повернення Криму до України.

Зазначимо, що раніше в уряді заявили, що подача води до Криму можлива лише після деокупації півострова

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