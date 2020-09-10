Для того, аби отримати воду, Росія має погодитись на умови Києва, – Джемілєв
Україна відновить водопостачання до анексованого Криму, якщо Росія визнає півострів тимчасово окупованою територією. На думку національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, окупаційна влада неправильно використовує водні ресурси.
Наразі подавати воду в Крим неможливо, – Джемілєв
Наразі подавати воду до Криму неможливо, оскільки Україна не може контролювати її розподіл. Про це нардеп від "Європейської солідарності" повідомив в інтерв'ю Obozrevatel TV.
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Жили ж споконвіку до 1961 року без Північно-Кримського каналу. Просто росіянам зараз потрібно обмежити свої потреби. Насамперед прибрати свої бази, не будувати житло для нових переселенців з Росії,
– зазначив Джемілєв.
Тиск Кремля на офіційний Київ, вважає Джемілєв, не дасть жодного результату. Адже, щоб не казали росіяни, Верховна Рада України ухвалюватиме власні рішення. Аналогічна ситуація була із електроенергією.
Електроенергії для населення теж не бракувало, – нардеп
"Електроенергії для населення там ніколи не бракувало. Але вони ж діють винятково по-російськи – насамперед військові бази, адміністративні будівлі, освітлення портретів Путіна, а якщо що залишиться – дістається населенню", – пояснив нардеп.
Уряд готовий подавати воду в Крим лише після деокупації
Джемілєв зазначив, що відновити воду та електрику можливо тоді, коли буде укладено договір, що постачання відбувається на тимчасову окуповану Росією територію. Вже згодом варто говорити про ціни. Одразу після цього треба створити міжнародну платформу, на якій розглядатимуть питання повернення Криму до України.
Зазначимо, що раніше в уряді заявили, що подача води до Криму можлива лише після деокупації півострова
Проблеми з водою в Криму: що треба знати
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.
- Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. Екологи кажуть, що регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.
- Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.