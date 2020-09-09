Жорстка економія води в окупованому Криму триватиме до березня 2021: що відомо
Окупаційна влада анексованого Криму попередила мешканців півострова про жорстку економію води. Графіки подачі води для жителів Сімферополя, Бахчисарая, Сімферопольського і Бахчисарайського районів можуть діяти аж до березня 2021 року.
Так званий глава російської Ради міністрів Криму Юрій Гоцанюк закликав людей "бути готовими" до такого сценарію і "поставитися з розумінням".
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Яка ситуація з подачею води в окупованому Криму
- З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водоймищ починається третій, найсуворіший, етап обмежень подачі води.
- В окупаційному уряді Криму закликали готуватися до "найгіршого сценарію". Маріонетка Кремля Сергій Аксьонов не виключив, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням в Криму.
- В Росії кажуть, що 2020 рік став найпосушливішим в Криму за 150 років спостережень.
Раніше підрозділ російських трубопровідних військ перекрив річку Біюк-Карасу земляною греблею. З утвореного ставка військові почали качати воду на потреби Сімферополя.
Проблеми з водою в Криму: що треба знати
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.
- Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. Екологи кажуть, що регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.
- Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.