Окупаційна влада анексованого Криму попередила мешканців півострова про жорстку економію води. Графіки подачі води для жителів Сімферополя, Бахчисарая, Сімферопольського і Бахчисарайського районів можуть діяти аж до березня 2021 року.

Так званий глава російської Ради міністрів Криму Юрій Гоцанюк закликав людей "бути готовими" до такого сценарію і "поставитися з розумінням". До теми Дістати воду для Сімферополя: в окупованому Криму військові перекрили річку – фото Яка ситуація з подачею води в окупованому Криму З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водоймищ починається третій, найсуворіший, етап обмежень подачі води.

В окупаційному уряді Криму закликали готуватися до "найгіршого сценарію". Маріонетка Кремля Сергій Аксьонов не виключив, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням в Криму.

В Росії кажуть, що 2020 рік став найпосушливішим в Криму за 150 років спостережень. Раніше підрозділ російських трубопровідних військ перекрив річку Біюк-Карасу земляною греблею. З утвореного ставка військові почали качати воду на потреби Сімферополя. Зверніть увагу! Українська влада неодноразово заявляла про те, що водопостачання анексованого Криму буде відновлене лише після деокупації півострова. Проблеми з водою в Криму: що треба знати Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. Екологи кажуть, що регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.