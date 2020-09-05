Крим страждає від засухи: чи може Україна відновити постачання води
Від 24 серпня окупаційна влада Криму обмежила подачу води жителям Сімферополя, а також Сімферопольського та Бахчисарайського районів. Гарячої немає зовсім, напір холодної у кранах впав, а подекуди вода зникла взагалі.
Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".
Також у випуску:
Будинки зводили з могильних надгробків: шокуючі знахідки у Криму.
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Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.