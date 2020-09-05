Чимало кримчан живуть і навіть не здогадуються, що стіни їхніх будинків – з могильних каменів. На початку XX століття в СРСР це було поширеною практикою: цвинтар знести, а пам'ятники з нього пустити на будівництво.

Чимала частина центру Сімферополя збудована на цвинтарях. Місто росло, потрібна була земля. Детальніше – у програмі "Крим. Реалії" на 24 каналі.

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В десятках будівель кримської столиці використані могильні плити. За словами голови клубу старожилів Сімферополя Володимира Полякова, цю практику в СРСР запровадили ще в 1920-ті роки.

Баню на площі Радянській старожили називали "першою радянською". Після дощу обвалилася штукатурка, там російські надгробки. Університет Ярослава Мудрого, красива будівля. Обвалилася штукатурка, там караїмські надгробки,

– зазначив Поляков.

У межах кількох нинішніх вулицях Сімферополя розміщувалися старий кримськотатарський цвинтар 1892 року та нове кримськотатарське кладовище. Після депортації обидва повністю знищили. Пізніше на їхньому місці звели будинки, школу №21, дитсадок.

► Будівлю районної споживчої спілки в Бахчисараї звели в середині XX століття – з цегли та надгробків з кримськотатарських могил. Кримчанин Наріман Ібадлаєв багато років добивався, аби будівлю розібрали, проте без успіху.



Будівля районної споживчої спілки в Бахчисараї / Скриншот з відео

Ібадлаєв вимагає, аби розслідували знищення кримськотатарських цвинтарів. "2 000 поховань зрівняли з землею, про це всі мовчать". Я раніше ходив до муфтія Криму, сказав, що є документи, які це підтверджують, що потрібно цьому ділу дати хід. Але вони відмовилися", – зазначив він.

► У Сімферополі нещодавно ремонтували залізничний технікум. Зняли "штукатурку", а на стінах – епітафії (короткий текст на честь померлого, написаний на надгробній плиті).



Надгробні плити в стінах технікуму / Фото з фейсбук-групи "Старий Сімферополь. Краєзнавство"



Що виявили під час ремонту навчального закладу / Фото з фейсбук-групи "Старий Сімферополь. Краєзнавство"

► Навіть під час будівництва дитячого центру "Артек" використовували надгробки. У 1952 році туди приїхав відомий турецький поет Назим Хікмет. Він підіймався до табору "Кипарисний" і замість сходинки побачив могильну плиту з висловом із Корану. В той же день її прибрали.

Це вже була абсолютно свідома політика боротьби з релігією. Вона велася не тільки в Криму, а й по всьому СРСР. Ми щороку знаходимо дороги, замощені надгробними плитами,

– зауважив кандидат історичних наук Сергій Громенко.

► Родина Абдуллаєвих купила будинок у селі Верхньосадове під Севастополем в 1990-х роках. Під час ремонту там знайшли 13 надгробних каменів початку 1800-х років.



Надгробні плити, виявлені в будинку Абдуллаєвих / Скриншот з відео

► Наприкінці 1950-х років в Криму побував відомий кримськотатарський науковець Рефат Аппазов. Він описав у своїй автобіографічній книзі, як побачив громадську вбиральню на могилі.



Уривок з книги Аппазова / Скриншот з відео

► Ще в сучасному центрі Сімферополя було перше цивільне кладовище або християнське, як його ще називали. Землю під нього виділяли у 1787 році. Там ховали і дворянство, і міську бідноту – в різних секторах.

З того часу збереглися лише 2 будівлі на нинішній вулиці Крилова – будинок доглядача цвинтаря та настоятеля церкви. Вулиця раніше так і називалася – Кладбищенська.

► Будинок на вулиці Севастопольска 30/3 звели для родин командирів Червоної армії, теж з використанням надгробків. Він стоїть на місці склепу графа Олександра Демизона.

► Парадний вхід школи №14 розміщений на місці поховання героїв битви на Альмі – першої великої битви Кримської війни.

Довідка. Коли про такі факти дізнаються містяни, реагують по-різному. Деякі не залишаються байдужими та самотужки рятують надгробки. Іноді плити потрапляють до кримських музеїв. Але це – рідкість, будівлі заради цього не розбирають.

Мотиви влади СРСР

Могильні плити як будівельний матеріал – це не лише радянський практицизм, вважає кримський історик Сергій Громенко. А також і спосіб знищити пам'ять.

"Коли в Севастополі відібрали католицький костел, зробили з нього кінотеатр, а туалет розмістили у вівтарі. Абсолютно неможливо уявити, що все це відбулося просто так. Радянська влада принижувала своїх загиблих ворогів", – підкреслив він.

Детальніше про шокуючі знахідки у Криму – дивіться та читайте у повному випуску програми "Крим. Реалії" на 24 каналі 5 вересня о 18:00.