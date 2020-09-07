У Сімферополі, Бахчисарайському та Сімферопольському районах Криму з 7 вересня обмежили подачу води. Це третій, найсуворіший етап обмеження. Все через посуху та обміління водойм.

Питну воду жителям Криму подають суворо за розкладом – зранку та ввечері. Про це повідомили на сайті окупаційної російської влади Криму, пише "Крим Реалії".

Читайте також Крим страждає від засухи: чи може Україна відновити постачання води

Яким буде графік подачі води в Криму

У Сімферополі частина міста отримуватиме воду таким чином: зранку з 6:00 до 9:00, а у вечірній час з 18:00 до 21:00.

З 7 вересня рівень споживання води знизиться до 100 тисяч кубометрів за добу замість 160 тисяч, як було раніше.

Актуально Сенцов і Балух виступають проти постачання води Крим

Зауважимо, 24 серпня у Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського та Бахчисарайського районів розпочався перший етап обмеження подачі води. Наступний, другий етап погодинної подачі води стартував 2 вересня.

Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов раніше заявляв, що Росія може визнати ситуацію з водопостачанням півострова надзвичайною. Він також додав, що 2020 рік став найбільш засушливим за 150 років спостереження.

Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання Криму відновлять лише після деокупації півострова.