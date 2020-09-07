Окупанти в Криму знову обмежили подачу води: графік
У Сімферополі, Бахчисарайському та Сімферопольському районах Криму з 7 вересня обмежили подачу води. Це третій, найсуворіший етап обмеження. Все через посуху та обміління водойм.
Питну воду жителям Криму подають суворо за розкладом – зранку та ввечері. Про це повідомили на сайті окупаційної російської влади Криму, пише "Крим Реалії".
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Яким буде графік подачі води в Криму
У Сімферополі частина міста отримуватиме воду таким чином: зранку з 6:00 до 9:00, а у вечірній час з 18:00 до 21:00.
З 7 вересня рівень споживання води знизиться до 100 тисяч кубометрів за добу замість 160 тисяч, як було раніше.
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Зауважимо, 24 серпня у Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського та Бахчисарайського районів розпочався перший етап обмеження подачі води. Наступний, другий етап погодинної подачі води стартував 2 вересня.
Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов раніше заявляв, що Росія може визнати ситуацію з водопостачанням півострова надзвичайною. Він також додав, що 2020 рік став найбільш засушливим за 150 років спостереження.