В українському уряді остаточно визначилися й заявили, що воду в окупований Крим зможуть подати лише після деокупації півострова. Однією з ключових причин є те, що російська війська відбирають її в цивільних.

Після того, як Кримський півострів буде деокупований, Україна буде рада подати туди воду. Про це заявив заступник міністра з реінтеграції окупованих територій Ігор Яременко.

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Він наголосив: наукові дослідження підтверджують, що питної води для потреб населення більш ніж достатньо, якби ця вода не використовувалася на військові потреби Росії в Криму.

Росіяни серйозно мілітаризували півострів, насичуючи його зброєю, живою силою, будуючи нові військові потужності на півострові і подаючи воду в першу чергу на ці об'єкти,

– наголосив Ігор Яременко.

Як пояснив чиновник, російські війська забирають воду в простих людей – тих, хто проживає на тимчасово окупованій території, і віддають її на потреби власної мілітаристської машини.

"Звичайно ж, найпростіше пояснити людям, що це Україна перекрила вам воду й не надає. Саме цим країна-агресор і маніпулює", – пояснив заступник міністра.

Він наголосив, що коли б прісну воду не витрачали на потреби військових, то цивільному населенню її цілком вистачало б. Тож першопричиною браку води є саме російська агресія.

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