Кабмін визначився й не подаватиме води в Крим до деокупації
В українському уряді остаточно визначилися й заявили, що воду в окупований Крим зможуть подати лише після деокупації півострова. Однією з ключових причин є те, що російська війська відбирають її в цивільних.
Після того, як Кримський півострів буде деокупований, Україна буде рада подати туди воду. Про це заявив заступник міністра з реінтеграції окупованих територій Ігор Яременко.
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Він наголосив: наукові дослідження підтверджують, що питної води для потреб населення більш ніж достатньо, якби ця вода не використовувалася на військові потреби Росії в Криму.
Росіяни серйозно мілітаризували півострів, насичуючи його зброєю, живою силою, будуючи нові військові потужності на півострові і подаючи воду в першу чергу на ці об'єкти,
– наголосив Ігор Яременко.
Як пояснив чиновник, російські війська забирають воду в простих людей – тих, хто проживає на тимчасово окупованій території, і віддають її на потреби власної мілітаристської машини.
"Звичайно ж, найпростіше пояснити людям, що це Україна перекрила вам воду й не надає. Саме цим країна-агресор і маніпулює", – пояснив заступник міністра.
Він наголосив, що коли б прісну воду не витрачали на потреби військових, то цивільному населенню її цілком вистачало б. Тож першопричиною браку води є саме російська агресія.
Проблеми з водою в Криму: що треба знати
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.
- Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. Екологи кажуть, що регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.
- Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.