В Україні й Росії вже тривалий час відбуваються дискусії щодо постачання в окупований Крим дніпровської води. Росіяни навіть заявляли, що готові платити за неї. Втім, як з'ясувалося, досі офіційно не зверталися з цим питанням до української влади.

Про те, що Росія досі не зверталася до України щодо водопостачання в Крим, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє "Радіо Свобода". До слова Кабмін визначився й не подаватиме води в Крим до деокупації Під час поїздки голови уряду в Херсонську область у нього прямо запитали, чи було офіційне звернення Росії щодо водопостачання. "Ні, вони до нас не зверталися", – коротко відповів Денис Шмигаль. Свій візит на південь материкової України очільник уряду здійснив 10 вересня. Там обговорював питання аграрної сфери, дорогобудування й відвідав лабораторний центр МОЗ. Проблеми з водою в Криму: що треба знати Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. Екологи кажуть, що регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду. У міністерстві реінтеграції окупованих територій раніше заявили: до деокупації води в Крим не подаватимуть.