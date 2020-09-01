20 грудня 2019 року в рамках Угоди між Урядом України та Європейським Союзом "Підтримка Європейського Союзу для сходу України" стартувала програма "FinancEast".

Головна мета програми – економічне відновлення та розвиток мікро-, малих та середніх підприємств на сході України.

Загалом, на реалізацію програми ЄС через Німецький банк розвитку KFW виділив 9,5 мільйонів євро. Станом на серпень 2020 року вже виділено та узгоджено до фінансування проєкти на суму понад 500 мільйонів гривень.

"Програма "FinancEast" продемонструвала високий інвестиційний потенціал малих підприємств Сходу України", – запевняє Валерій Майборода, уповноважений представник Фонду розвитку підприємництва, який займається реалізацією програми.

В чому секрет успіху "FinancEast"? Як довго ще триватиме програма та скільком підприємцям на сході України програма вже допомогла вийти на новий рівень?

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