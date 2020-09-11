У Верховну Раду внесли проєкт закону про охорону здоров'я. Він передбачає заборону продажу алкоголю, сигарет і вейпів вночі. Обмеження на продаж цих товарів стосуватиметься усіх закладів торгівлі, окрім спеціальних.

Ініціатором став депутат від "Слуги народу" Євгеній Шевченко. Зокрема у 13 статті цього законопроєкту Шевченко пропонує заборонити продаж алкоголю та сигарет після 22 години вечора та до 10 години ранку. З тестом проєкту можна ознайомитись на сайті Верховної Ради України.

Читайте також В уряді пропонують узаконити дистанційне навчання в школі

Законопроєкт Шевченка вже направили на розгляд комітету.

Що можуть заборонити купувати

Сигарети.

Вейпи та електронні сигарети.

Рідини до вейпів.

Алкоголь (включно зі слабоалкогольними напоями).

Під ці обмеження підпадають усі заклади торгівлі. Проте сигарети та алкоголь таки можна буде купити вночі у спеціальних закладах – барах, ресторанах, кафе та нічних клубах.

Зверніть увагу! У деяких містах України вже діють обмеження на продаж алкоголю після 10 вечора. Це вирішував місцевий уряд на власний розсуд. Заборон на продаж сигарет поки ніде немає. Проте уряд хоче скоротити поширеність куріння на 15% до 2025 року. Тому на законодавчому рівні депутати пропонують різні способи зниження продажу сигарет.