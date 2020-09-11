В Україні можуть заборонити купівлю алкоголю та сигарет вночі: що відомо
У Верховну Раду внесли проєкт закону про охорону здоров'я. Він передбачає заборону продажу алкоголю, сигарет і вейпів вночі. Обмеження на продаж цих товарів стосуватиметься усіх закладів торгівлі, окрім спеціальних.
Ініціатором став депутат від "Слуги народу" Євгеній Шевченко. Зокрема у 13 статті цього законопроєкту Шевченко пропонує заборонити продаж алкоголю та сигарет після 22 години вечора та до 10 години ранку. З тестом проєкту можна ознайомитись на сайті Верховної Ради України.
Читайте також В уряді пропонують узаконити дистанційне навчання в школі
Законопроєкт Шевченка вже направили на розгляд комітету.
Що можуть заборонити купувати
- Сигарети.
- Вейпи та електронні сигарети.
- Рідини до вейпів.
- Алкоголь (включно зі слабоалкогольними напоями).
Під ці обмеження підпадають усі заклади торгівлі. Проте сигарети та алкоголь таки можна буде купити вночі у спеціальних закладах – барах, ресторанах, кафе та нічних клубах.