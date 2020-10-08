В Україні намагалися створити "філію" міжнародної терористичної організації
СБУ запобігла спробі створення в Україні осередку міжнародного неонацистського угруповання, причетного до злочинів на расовому ґрунті з використанням саморобних вибухових пристроїв у різних країнах світу.
Служба безпеки України затримала двох іноземців, які приїхали до України зі злочинною метою. Про це мовиться у повідомленні пресслужби відомства.
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Ці іноземці в Україні (в Києві, Харкові та Львові) вербували людей для організації екстремістських заходів.
Вони навіть зробили відео, в якому "рекламували" ідеї неонацизму та закликали вчиняти тяжкі злочини – серед яких вбивства і теракти. Це відео зловмисники поширювали у соцмережах.
Скриншот із відео терористів / Фото СБУ
Слідство встановило, що затримані намагалися вступити до одного з українських військових підрозділів – щоб здобути бойовий досвід і потім використовувати його у злочинній діяльності.
- Усі спроби міжнародних екстремістів створити свою "філію" в Україні задокументовані правоохоронцями.
Терористи хотіли створити осередок в Україні: відео СБУ
Нагадаємо, у червні 2020 СБУ вже виявляла в Україні (теж у Києві й Харкові) неонацистський радикальний осередок, яке, до слова, очолював громадянин Росії.
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