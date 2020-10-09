У медичному комітеті Ради пропонують запровадити в Україні карантин вихідного дня. А також відправити на дистанційне навчання вищі навчальні заклади та школи.

Жорсткий карантин в Україні наразі не можуть ввести. Про це в ефірі "Права на владу" заявив голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

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Який вид карантину пропонує Радуцький

Але ми можемо ввести карантин вихідного дня. Це коли родина у вихідний день лишається у себе в родині. Нікуди не їздить: ні в ресторани, ні на концерти в Харків,

– заявив Радуцький.

Він наголосив, що таке можна витримати, адже це "не закриття підприємств, це не зупинка".

Глава парламентського медкомітету відзначив, що 641-шу постанову Кабміну про карантин та кольорові зонування треба змінювати. Адже ВООЗ змінила критерії для цього.

За його словами, 10 жовтня щодо цього буде нарада у президента, де обговорюватимуть питання про те, що треба переходити на сучасні карантинні зонування.

Пропозиції медкомітету Ради щодо навчального процесу

Радуцький також пропонує та сподівається, що і РНБО, і президент підтримають ідею перевести школи і ВНЗ на дистанційне навчання, щоб зупинити ріст захворюваності на коронавірус.

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