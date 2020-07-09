Місячна інфляція в Україні сповільнилася вчетверо. Так, споживчі ціни в червні 2020 року зросли на 0,2% в порівнянні з травнем. З початку року інфляція склала 2,0%.

В річному вимірі (до червня 2019 року) інфляція в Україні прискорилася до 2,4% – з 1,7% у травні 2020 року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Як змінилися ціни в Україні у червні

Продукти харчування подорожчали на 0,4%. Найбільше подорожчали фрукти – на 8,4%. Водночас овочі подешевшали на 4,7%, а молоко – на 1,3%.

Ціни на алкоголь і тютюн зросли на 0,5%.

Ціни на одяг і взуття впали на 2,8%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подешевшали на 0,4% (у тому числі газ подешевшав на 4,3%).

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подешевшали на 0,2%.

Охорона здоров'я подорожчало на 0,1%.

Транспорт подорожчав на 1,2% (в тому числі ціни на пальне зросли на 2,1%).

Ціни на зв'язок зросли на 1,0%,.

Ціни на відпочинок і культуру знизилися на 0,3%.

Освіта подорожчала на 0,3%.

Ресторани і готелі подорожчали на 0,2%.

Чому для України низька інфляція – це погано

Голова міністерства економіки Ігор Петрашко раніше розповідав, що США та всі країни Євросоюзу борються з низькою інфляцією. Адже це передбачає падіння конкурентоспроможності і "депресію щодо зарплат для працівників".

Оскільки Україна не перебуває в американській зоні чи зоні євро, депресія можлива також щодо торговельних балансів. Петрашко також сказав, що потрібно, аби банки почали видавати кошти в економіку, щоб збільшували пропозицію грошей.