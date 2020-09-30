В Україні викрили чергову "ботоферму", яка займалася створенням та поширенням фейкових повідомлень. Контролювалася вона з Росії, а також окупованих районів Донецької області.

Співробітникам СБУ довелося провести декілька обшуків у Києві та Донецькій області для виявлення цієї "ботоферми". Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

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Однієї з головних цілей в роботі "ботоферми" було поширювати вигадану інформацію з метою дестабілізації ситуації в Україні напередодні місцевих виборів. Робили це вони за допомогою створення і просування фейкових акаунтів і спільнот.

Гроші за свою роботу організатори "ботоферми" отримували через російські платіжні системи.

Для своєї роботи зловмисники використовували SIM-картки українських і російських мобільних операторів. Під час обшуків було виявлено близько 8 тисяч SIM-карток.

Зараз перевіряється причетність до організації "ботоферми" спецорганів Росії.