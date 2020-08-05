Для захисту оригінальної кави виробник додав голографічний знак до дизайну упакування.

На гуртових та продовольчих ринках і в роздрібній мережі магазинів по всій Україні виявили фальсифіковану розчинну каву "Галка" у м’якому упакуванні 100 та 150 г.

За інформацією кавової фабрики "Галка", упакування підробки відрізняється більш розмитим, темним друком графічного зображення зернят на білій частині пачки, а також жирним шрифтом усього тексту на тильній стороні. Крім того, у штрих-коді відсутній кінцевий знак ">", а якщо уважно придивитися до пачки, помітно, що логотип "Галки" на зображенні горнятка кави окремо накладений.

Щоб убезпечити своїх споживачів від низькоякісного фальсифікату, виробник кави "Галка" додав голографічний знак до дизайну упаковки оригінальної кави, а також звернувся із заявою до поліції. Голографічний знак розташовується у лівому верхньому кутку пачки – з ним випускають усі нові партії кави після 14 травня 2020 року.

Голограма на новому пакуванні оригінальної кави "Галка"

Кавова фабрика "Галка" – один з найбільших виробників кави та напоїв на основі цикорію, злаків та какао в Україні. Заснована у Львові у грудні 1932 року як "Львівська кооперативна фабрика домішок до кави "Суспільний промисл". У 1971 році на тоді вже "Львівській кавовій фабриці" встановили перше обладнання для виготовлення розчинної кави.

Після здобуття Україною незалежності у 1993 році "Львівська кавова фабрика" стала акціонерним товариством закритого типу "Галка", яке у 1994 році утворило спільне підприємство "Галка Лтд." з фірмою E.D.&F.Man Coffee Limited – одним з найбільших виробників кави Європи. Має фабрику із виготовлення розчинної кави у Латвії. Продукція "Галки" отримала найвищі оцінки на конкурсах у Женеві, Парижі, Мадриді, Нью-Йорку та Брюсселі.