Законодавство, яке регулює донорство, не змінювали чверть століття. Проте зараз депутати врешті ухвалили закон, що забезпечить європейський підхід до донорства.

Насамперед створять національний реєстр донорів. Здавати кров та її компоненти можна буде не лише за місцем реєстрації, а там, де зручно. Також з’явиться система контролю якості крові, а донорство стане безпечним і прозорим процесом. Про це йдеться у сюжеті програми "Факти".

Кожен хто стикався з темою донорства знає, що крові або нема, або її страшно переливати, бо завтра можна прокинутись з гепатитом після переливання крові. Потенційно 2 500 людей на рік інфікуються гепатитами та ВІЛ через переливання,

– сказала народна депутатка, авторка законопроєкту Ольга Стефанишина.

Новий закон дозволяє визначити уповноважений орган, який контролюватиме діяльність усіх центрів крові. Він буде надавати їм ліцензії. Посилять також і державний контроль за якістю та безпечністю на кожному етапі – одразу після здачі та перед переливанням. Тобто вперше з'явиться система.

"До сьогодні такого поняття як система крові в нас не було. Грубо кажучи, при кожній лікарні було своє відділення, яке функціонувало окремо. Тепер буде один орган, який і буде контролювати діяльність і надавати ліцензіювання всім цим відділенням, в яких здають люди кров", – розповіла засновниця благодійного донорського проєкту "Здай кров" Дарина Власенко.

Здавати кров та її компоненти можна буде незалежно від місця реєстрації. Дозволять стати донором й іноземцям, які мають посвідку на проживання. Ще одно новація – після перехідного періоду у 5 років донорство має стати безкоштовним. За здачу крові не будуть платити. Так хочуть боротись з людьми, які мають на меті лише заробіток.

Автори законопроєкту хочуть, щоб за послугу переливання крові пацієнти теж не платили. Очікують, що для цього уже з наступного року держава компенсуватиме медзакладам її вартість. Ще одна хороша тенденція, що до розвитку донорства зможуть долучатись потужні приватні інвестори.