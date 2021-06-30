Потужна батарея – запорука успіху

Однією з головних переваг обох смартфонів є надпотужний акумулятор – 5050 мАг. Це дає можливість користувачам обходитись без зарядного пристрою до 3-х днів. Тож, з легкістю можна займатися і робочими справами, і вмикати дітлахам мультфільми без побоювань, що смартфон вимкнеться у вкрай не вдалий момент. Також на Nokia G10 та Nokia G20 є функція "Адаптивна батарея", що працює на базі штучного інтелекту. Вона допомагає смартфону аналізувати, якими додатками ви користуєтеся найчастіше, і перерозподіляти резерв заряду на необхідні саме зараз функції. Окрім того, смартфони оснащені великими екранами 6.5 дюймів HD+ із технологією посилення яскравості, що дозволить зручно користуватися гаджетом за різних умов освітлення.

Портативна фотостудія у кишені

Камери на новеньких смартфонах також "не пасуть задніх". Виробники прагнули, аби навіть базова модель мала гідну оптику. Тож, Nokia G10 оснащений потрійною камерою на 13 мегапікселів. Знімати можна як у звичайному режимі, так і у нічному з покращеною передачею кольорів, портретному та навіть робити макрознімки. Селфі-знімки на цій базовій моделі також "не підкачають". Фронтальна камера тут 8 мегапікселів і також є можливість використовувати різні режими.

Для більш досвідчених фотографів підійде смартфон Nokia G20. Ця модель вже оснащена квадрокамерою на 48 мегапікселів із функцією штучного інтелекту. А ширококутний об'єктив і макролінза дозволять робити як масштабні кадри, так і передавати на фото навіть найдрібніші деталі об'єктів. До того ж в цій моделі є всі режими з функцією обробки зображень – портативна креативна студія на вашій долоні, яка допоможе увічнити ваші творчі ідеї.

Найновіше програмне забезпечення та надійна система безпеки персональних даних

На даний момент обидва смартфони працюють на базі найновішої версії Android 11, згодом вони отримають апгрейд до Android 12, і протягом щонайменше двох років регулярно оновлюватимуться до наступних версій операційної системи. Тож виробник обіцяє, що власники смартфонів Nokia будуть одними з перших використовувати найбільш актуальні функції. До того ж так званий "чистий Android" – це запорука того, що ви отримуєте пристрій із мінімальною кількістю попередньо встановлених додатків, а це суттєво економить пам'ять і дозволяє обирати те, що необхідно саме вам.

Не менш важливою перевагою Nokia G10 та Nokia G20 є надійна система безпеки персональних даних. У цих смартфонах одразу кілька ступенів захисту. Окрім стандартного пароля, тут є ще й розблокування за допомогою сканера відбитків пальців та функція розпізнавання обличчя – надійний і швидкий спосіб для щоденного ритму життя. А останні інновації та безпека від Google захищають смартфони Nokia від шкідливих програм та фішингових атак. Більш того, протягом трьох років користувачі будуть регулярно отримувати апдейти системи безпеки. Подібні функції гарантують, що важлива інформація завжди залишатиметься під надійною охороною.

До того ж у смартфонах є слоти на дві сім-карти, що дає змогу не обирати між розширенням пам‘яті та установкою картки другого мобільного оператора. А модель Nokia G20 ще й приємно здивує інтегрованою функцією безконтактної оплати з NFC, за допомогою якою робити покупки значно простіше.

"Натхненні природою"

Смартфони Nokia G10 та Nokia G20 мають лаконічний скандинавський стиль та палітру кольорів, натхненну природою та пейзажами Скандинавії. До того ж ці смартфони мають міцний литий корпус, що витримав чимало випробувань.

"Люби, довіряй, обирай"

У Фінляндії підхід до життя і щастя простий – обирайте ті речі, які ви любите, і яким довіряєте. Використання даної філософії під час створення телефонів, а також інтеграція інноваційних функцій, постійних оновлень операційної системи гарантують, що смартфони Nokia стануть надійними помічниками для своїх власників на багато років.

Найприємніший бонус

Найприємніший бонус – ціна: Nokia G10 можна придбати за 3399 грн, а Nokia G20 – за 4499 грн. Таким чином, виробник робить якісну продукцію та інноваційні технології доступними для більшої кількості людей.

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