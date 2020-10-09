В Україні з'являться два нові професійні свята
Кабінет Міністрів України підготував для підпису президента два укази про призначення двох нових професійних свят. Обидва вони стосуються працівників фінансового сектору – працівників системи фінансового моніторингу й казначея.
Про рішення Кабінету Міністрів України розповів народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграмі.
До слова 9 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
День працівника системи фінансового моніторингу
- Відтепер його щорічно відзначатимуть 28 листопада. Система фінансового моніторингу – це сфера, яка здійснює контроль за фінансовими операціями. У державному секторі також може здійснюватися моніторинг за "відмиванням" грошей і фінансування тероризму.
День казначея
- Це свято відзначатимуть 27 квітня. Якщо говорити просто, казначей – це скарбник, посадовець чи працівник органу, який завідує фінансами держави або компанії.