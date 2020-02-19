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      Україні потрібно 20 років зростання, щоб досягти рівня Польщі, – представник МВФ

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      Йоста Люнгман розповів про перспективи розвитку України / hromadske.ua

      Для того, щоб досягти нинішнього рівня Польщі, Україні потрібно стабільно розвиватися протягом 20 років. Водночас темпи зростання в середньому повинні становити 6%. Бо часткові реформи і зростання в 4% вирішать це завдання лише наполовину.

      Про перспективи розвитку України повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, пише "Інтерфакс-Україна".

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      Це довгостроковий проєкт, неможливо завершити реформи протягом декількох років. Україна повинна підтримувати розвиток 20 років, щоб хоча б наздогнати сусідів, – заявив Люнгман.

      За його словами, структурні реформи забезпечать інвестиції в економіку України та підвищать продуктивність. Мова йде про досягнення рівня ВВП на душу населення майже в 30 тисяч доларів.

      Він нагадав, що Україна потрапила до 18 країн світу, економіки яких скоротилися за 1990 – 2017 роки. Середній показник України – "мінус" 0,2% щорічно. Міжнародна організація праці прогнозує скорочення працездатного населення України на 1,2% щорічно, аж до 2030 року.

      За словами представника МВФ, за таких показників і без реформ темпи зростання в Україні не перевищуватимуть 2,5% в рік.

      Люнгман назвав галузі, в яких Україна відстає від країн Європи:

      • судова система і верховенство права (рівень корупції, захисту прав власності);
      • товарні ринки (рівень конкуренції та регулювання);
      • фінансовий сектор (доступ до фінансування, стійкість банків);
      • торгівля і відкритість (тарифи й нетарифні бар'єри).

      Представник МВФ також окреслив три сценарії можливого розвитку України:

      • перший – повне реформування (подолання зазначеного вище відставання, ринок землі без обмежень) і зростання ВВП 6% щорічно. За таких умов населення стане багатшим на 60% через 20 років. А досягти рівня нинішньої Польщі зможе приблизно у 2038 році.
      • другий – часткові реформи (збереження розриву в судовій системі й ринок землі з обмеженнями) і зростання на 4%. Це зробить населення найбагатшим на 20%.
      • третій – призупинення реформ (без ринку землі) і зростання темпами до 1,5%. У цьому випадку населення через 20 років збідніє на 20%.

      На його думку, наразі темп реформ в Україні свідчить про те, що вона перебуває між другим і третім варіантом.

      Зверніть увагу! Раніше у Світовому банку заявили, що Україні знадобиться 100 років для досягнення поточного економічного рівня Німеччини без проведення реформ, та маючи поточні темпи росту ВВП. Водночас для досягнення рівня Польщі Україні потрібно щонайменше 50 років.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Корупція Гроші Реформи ВВП Новини Польщі МВФ Новини політики
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