Українка Білодід виграла гран-прі з дзюдо, перемігши у фіналі росіянку
Чемпіонка Європи-2017 Дарина Білодід виграла свій перший турнір після травми щелепи.
У перший змагальний день гран-прі в Загребі українці показали високі результати. Найсильніші дзюдоїсти України Дарина Білодід (48кг) і Георгій Зантарая (66кг) вийшли у фінали своїх вагових категорій.
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У фіналі українка зустрілася з росіянкою Іриною Долговою (третій номер світового рейтингу) і здобула перемогу через дискваліфікацію суперниці за 38 секунд до кінця зустрічі. Відповідно, українці був зарахований іппон і перемога в сутичці за золото.
У свою чергу Зантарая, який займав в рейтингу 11 місце, в боротьбі за золото зустрівся з Флікером Талом з Ізраїлю. За півтори хвилини до закінчення сутички представник Ізраїлю заробив ваза-арі, за рахунок якого в результаті і переміг. Українець здобув срібну медаль гран-прі з дзюдо.
Таким чином, в перший день змагань в Загребі українська збірна завоювала 2 медалі.
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