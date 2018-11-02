Українка Козлова впевнено вийшла у півфінал турніру в Канаді

Українська тенісистка Катерина Козлова успішно подолала 2 листопада чвертьфінальну стадію турніру ITF у Торонто (Канада).

У другому сеті українська тенісистка не втримала впевнену перевагу, ведучи з рахунком 3:0, після чого програла шість з семи наступних геймів.

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У вирішальному сеті Козлова повела 4:1, вигравши два гейми на подачі француженки, потім суперниці обмінялися брейками, а на своїй подачі Катерина відіграла у Рекс три брейк-поінти і реалізувала перший же матчбол.

За місце у фіналі Козлова посперечається з переможницею зустрічі між Кімберлі Циммерман з Бельгії і француженкою Джесікою Понше.

Катерина Козлова – Шеразад Рекс 2:1 (6:2, 4:6, 6:2)

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