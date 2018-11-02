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      Українка Козлова впевнено вийшла у півфінал турніру в Канаді

      47 Читать новость на русском
      Катерина Козлова
      Катерина Козлова

      Українська тенісистка Катерина Козлова успішно подолала 2 листопада чвертьфінальну стадію турніру ITF у Торонто (Канада).

      У другому сеті українська тенісистка не втримала впевнену перевагу, ведучи з рахунком 3:0, після чого програла шість з семи наступних геймів.

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      У вирішальному сеті Козлова повела 4:1, вигравши два гейми на подачі француженки, потім суперниці обмінялися брейками, а на своїй подачі Катерина відіграла у Рекс три брейк-поінти і реалізувала перший же матчбол.

      За місце у фіналі Козлова посперечається з переможницею зустрічі між Кімберлі Циммерман з Бельгії і француженкою Джесікою Понше.

      Катерина Козлова – Шеразад Рекс 2:1 (6:2, 4:6, 6:2)

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      Теги: Теніс Спорт
      Джерело: 24 Канал
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