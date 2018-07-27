Українка Лискун пройшла у фінал чемпіонату світу зі стрибків у воду у Києві

У Києві завершилися попередні змагання юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду, де вперше представники країни-господарки турніру потрапили в трійку найсильніших у цьому турнірі.

Капітан юнацької збірної України Софія Лискун виконувала елемент категорії А, тобто сальто в прямому положенні. За свій стрибок спортсменка отримала 405.15 балів, що дозволило їй посісти 3 місце в кваліфікації.

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Випередити українку змогли тільки дві китаянки – Шань Лінь (445,40) і Жуй Чжан (421,00).

22-й чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів розпочався в Києві 22 липня і триватиме до 29 липня.

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