Українка Лискун пройшла у фінал чемпіонату світу зі стрибків у воду у Києві
У Києві завершилися попередні змагання юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду, де вперше представники країни-господарки турніру потрапили в трійку найсильніших у цьому турнірі.
Капітан юнацької збірної України Софія Лискун виконувала елемент категорії А, тобто сальто в прямому положенні. За свій стрибок спортсменка отримала 405.15 балів, що дозволило їй посісти 3 місце в кваліфікації.
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Випередити українку змогли тільки дві китаянки – Шань Лінь (445,40) і Жуй Чжан (421,00).
22-й чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів розпочався в Києві 22 липня і триватиме до 29 липня.
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Джерело: 24 Канал
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