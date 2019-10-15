Українка розв'язала загадку, над якою вчені думали 400 років
34-річна киянка Марина В'язовська першою розв'язала математичну загадку, яку вчені зі всього світу намагалися розгадати продовж 400 років.
За інформацією "ШоТам", українка розв'язала рівняння, яке вирішує, як розміщується у 8- та 24-вимірних просторах нескінченна кількість точок, що відштовхуються одна від одної.
До слова: Українка потрапила до престижного рейтингу інноваторів до 35 років: вона створює ДНК-зоопарк
Марині для розгадки знадобилось лише два роки, що стало справжньою сенсацією у світі науки.
Що відомо про Марину В'язовську?
Жінка народилась у Києві. Там закінчила Київський природничо-науковий ліцей № 145 та механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пізніше поїхала навчатись у Німеччину.
У 2010 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті математики НАН України, а у 2013 році стала доктором природничих наук у Боннському університеті, що в Німеччині. Окрім цього, Марина є власницею найпрестижнішої математичної нагороди світу – премії Салема.
Нині учена проживає у Швейцарії та працює у Швейцарському федеральному технологічному інституті.
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