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      Українка розв'язала загадку, над якою вчені думали 400 років

      5619 Читать новость на русском
      Марина В'язовська
      Марина В'язовська / theukrainians.org

      34-річна киянка Марина В'язовська першою розв'язала математичну загадку, яку вчені зі всього світу намагалися розгадати продовж 400 років.

      За інформацією "ШоТам", українка розв'язала рівняння, яке вирішує, як розміщується у 8- та 24-вимірних просторах нескінченна кількість точок, що відштовхуються одна від одної.

      До слова: Українка потрапила до престижного рейтингу інноваторів до 35 років: вона створює ДНК-зоопарк

      Марині для розгадки знадобилось лише два роки, що стало справжньою сенсацією у світі науки. 

      Що відомо про Марину В'язовську?

      Жінка народилась у Києві. Там закінчила Київський природничо-науковий ліцей № 145 та механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пізніше поїхала навчатись у Німеччину. 

      У 2010 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті математики НАН України, а у 2013 році стала доктором природничих наук у Боннському університеті, що в Німеччині. Окрім цього, Марина є власницею найпрестижнішої математичної нагороди світу – премії Салема.

      Нині учена проживає у Швейцарії та працює у Швейцарському федеральному технологічному інституті.

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      Теги: Новини України Новини Києва Наука
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